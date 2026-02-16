Российская шорт-трекистка Крылова упала и не вышла в финал ОИ на дистанции 1000 метров

Российская шорт-трекистка Крылова не вышла в финал ОИ на дистанции 1000 метров

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в главный финал зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка на протяжении всего забега пыталась улучшить позицию и на одном из поворотов упала. Россиянка финишировала на последнем пятом месте и выступит в утешительном финале.

В четвертьфинальном забеге Крылова упала при попытке обойти китаянку Чжан Чутун. После окончания забега судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение дисквалифицировать представительницу Китая за нарушение правил и вывести россиянку в полуфинал.

На Олимпиаде-2026 в Италии выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.