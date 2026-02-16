Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал ОИ из-за нарушения правил китаянкой

Российская шорт-трекистка Крылова вышла в полуфинал ОИ из-за нарушения китаянки

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном забеге спортсменка упала при попытке обойти китаянку Чжан Чутун. После окончания забега судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение дисквалифицировать представительницу Китая за нарушение правил.

Крылова получила место в полуфинале. Он стартует в 13:55 по московскому времени. Ранее россиянка не смогла пройти квалификацию на 500-метровке.

На Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.