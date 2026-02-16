Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:20, 16 февраля 2026Спорт

Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал ОИ из-за нарушения правил китаянкой

Российская шорт-трекистка Крылова вышла в полуфинал ОИ из-за нарушения китаянки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном забеге спортсменка упала при попытке обойти китаянку Чжан Чутун. После окончания забега судьи посмотрели видеоповтор и приняли решение дисквалифицировать представительницу Китая за нарушение правил.

Материалы по теме:
Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр
Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы.Как прошел восьмой день Игр
15 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Крылова получила место в полуфинале. Он стартует в 13:55 по московскому времени. Ранее россиянка не смогла пройти квалификацию на 500-метровке.

На Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Одна страна задумалась о переходе на евро

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok