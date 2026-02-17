Петросян провела тренировку перед короткой программой на Олимпиаде

Петросян чисто провела тренировку перед короткой программой на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян успешно провела тренировочный прокат короткой программы перед стартом на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка чисто исполнила ключевые элементы без падений и ошибок. В прогоне Петросян выполнила двойной аксель, одиночный тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Тренировка прошла под контролем тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, с дополнительной работой над четверным тулупом в каскаде.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026 стартуют вечером 17 февраля с короткой программой, а произвольная запланирована на 19 февраля. Петросян — трехкратная чемпионка России и единственная российская фигуристка в этой дисциплине.