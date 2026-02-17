Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, на Олимпиаде-2026 выступит один российский спортсмен. Расписание появилось на сайте соревнований.
В 20:45 по московскому времени фигуристки представят короткую программу. Аделия Петросян выйдет на старт под вторым номером. Откроет соревнования белорусская спортсменка Виктория Сафонова.
Материалы по теме:
Ранее в мужском одиночном катании выступил россиянин Петр Гуменник. Он занял итоговое шестое место.
На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko