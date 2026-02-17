Реклама

09:28, 17 февраля 2026Спорт

Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 17 февраля

Один российский спортсмен выступит на Олимпиаде 17 февраля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: РИА Новости

В понедельник, 17 февраля, на Олимпиаде-2026 выступит один российский спортсмен. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 20:45 по московскому времени фигуристки представят короткую программу. Аделия Петросян выйдет на старт под вторым номером. Откроет соревнования белорусская спортсменка Виктория Сафонова.

Ранее в мужском одиночном катании выступил россиянин Петр Гуменник. Он занял итоговое шестое место.

На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.

