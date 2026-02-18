Реклама

14:39, 18 февраля 2026Спорт

Казахстанский фигурист рассказал об отсутствии сна после победы на Олимпиаде-2026

Фигурист Шайдоров рассказал об отсутствии сна после победы на Олимпиаде-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал об отсутствии сна после победы на Олимпиаде-2026. Он высказался на канале CGTN Sports Scene на YouTube.

Спортсмен отметил, что почти не спал два дня. «Но эмоции переполняют. Гордость за свою страну, гордость за Казахстан — столько людей увидели флаг моей страны», — заявил Шайдоров.

Ранее стала известна заработанная Шайдоровым сумма за победу на Олимпиаде. Согласно законодательству Казахстана, за такое достижение предусмотрено вознаграждение 123,7 миллиона тенге (250 тысяч долларов).

На олимпийском турнире фигуристов-одиночников Шайдоров набрал 291,58 балла. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90). Россиянин Петр Гуменник стал шестым (271,21).

