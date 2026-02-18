Раскрыта уловка болельщика для проноса на трибуны Олимпиады российского флага

Болельщик пронес на трибуны ОИ-26 флаг РФ, сказав охране, что это флаг Словакии

Смекалка помогла болельщику пронести российский флаг на трибуны Олимпиады-2026. Уловку, благодаря которой ему это удалось, раскрыл Telegram-канал Shot.

«Оказалось, наш болельщик смог убедить охрану, что это флаг Словакии», — говорится в публикации.

Героем сюжета стал фанат «Спартака» Георгий из Зеленограда. Он смог ввести в заблуждение стюардов на хоккейном стадионе, поскольку на триколоре, который он возит с собой на матчи, написано название его города. Как только его остановили на входе, Георгий заявил, что флаг словацкий, и без проблем прошел на трибуны.

Позднее уловку болельщика все же раскрыли. К нему подошли во время матча и попросили убрать флаг.

8 февраля итальянский сноубордист Роланд Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран — хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года. Туда попала и Олимпиада-2014 в Сочи.