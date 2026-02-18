Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:57, 18 февраля 2026Спорт

Российская лыжница Непряева рассказала о постоянных допинг-тестах в семь утра на Олимпиаде

Дарья Непряева рассказала о постоянных допинг-тестах в 7 утра на Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о том, что на зимних Играх-2026 ее постоянно тестируют на допинг. Об этом сообщает ТАСС.

«К нам тоже уже несколько раз приходили в семь утра, но это обычная, стандартная процедура — допинг-контроль приходит рано утром», — заявила Непряева. По ее словам, к россиянам в этом вопросе нет особого пристрастия.

Материалы по теме:
Россиянка с табличкой Украины, дебют Петросян и старт плей-офф в хоккее. Как прошел 11-й день Игр
Россиянка с табличкой Украины, дебют Петросян и старт плей-офф в хоккее.Как прошел 11-й день Игр
17 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

11 февраля сообщалось, что российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-тест в семь утра после выступления в короткой программе. Соревнования завершились накануне поздно вечером.

Непряева выступила на Олимпиаде в трех гонках. Россиянка стала 21-й в «разделке», заняла 17-е место в скиатлоне и не прошла квалификацию в спринте. 22 февраля лыжница выступит в марафоне на 50 километров классическим стилем.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр

    Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

    Россияне распробовали товары для людей с низкими доходами

    Мерца и Гитлера сравнили

    Подразделения армии России вступили в бой с Азовом* в зоне СВО

    Глава одного из крупнейших центробанков мира досрочно уйдет в отставку

    Россияне назвали любимые и раздражающие иностранные бренды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok