Стало известно время выхода Петросян на лед в произвольной программе на Олимпиаде

Петросян выйдет на лед в произвольной программе в 00:16 по московскому времени

Стало известно время выхода фигуристок на лед в произвольной программе в турнире женщин-одиночниц на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля, соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени. Единственная представительница России — Аделия Петросян — выйдет на лед 20 февраля в 00:16 по Москве. Она выступит в последней, сильнейшей разминке.

Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы с 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.