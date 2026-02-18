Стало известно время выхода Петросян на лед в произвольной программе на Олимпиаде

Стало известно время выхода фигуристок на лед в произвольной программе в турнире женщин-одиночниц на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля, соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени. Единственная представительница России — Аделия Петросян — выйдет на лед 20 февраля в 00:16 по Москве. Она выступит в последней, сильнейшей разминке.
Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы с 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.
На Олимпиаде-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Пока никому из них не удалось завоевать медаль.
