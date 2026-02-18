Реклама

11:28, 18 февраля 2026

Жулин оценил шансы Петросян взять золото на Олимпиаде-2026

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высоко оценил шансы Аделии Петросян взять золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в женском одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в короткой программе Петросян каталась великолепно. «Если она чисто исполнит то, что отрабатывала на тренировках, то может претендовать на победу», — заявил Жулин.

Ранее стало известно время выхода на лед Петросян в произвольной программе. Спортсменка выступит в последней, сильнейшей разминке и появится на льду 20 февраля в 00:16 по московскому времени.

Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы с 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без ошибок.

