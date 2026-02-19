Британская полиция сделала необычное заявление после ареста брата короля Карла III

Опубликовано заявление британской полиции после ареста бывшего принца Эндрю

Британская полиция сделала заявление по поводу ареста бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает издание The Guardian.

Опубликованный текст подтверждает, что сотрудники полиции произвели арест. При этом заявление имеет необычную деталь: в нем ни разу не упоминается имя арестованного и не подтверждается, что речь действительно идет о брате короля Карла III. Более того, текст подчеркивает, что эта информация распространяться не будет.

Заявление заканчивается угрозой в адрес журналистов: их обещают привлечь к ответственности за неуважение к суду, если они допустят неосторожность в своих публикациях.

В рамках расследования сегодня (19/02) мы арестовали мужчину из Норфолка старше шестидесяти лет по подозрению в должностном проступке и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. В настоящее время мужчина остается под стражей. В соответствии с общенациональными рекомендациями мы не будем называть имя арестованного. Просим также помнить, что ведется активное расследование этого дела, поэтому при любой публикации следует проявлять осторожность во избежание неуважения к суду из заявления британской полиции

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна, бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно в четверг, 19 февраля.