21:52, 19 февраля 2026

Филиппов рассказал о помощи нецензурных песен в завоевании серебра на Олимпиаде

Филиппов: Настроиться на медаль на Олимпиаде помогли жесткие песни с матами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о том, как настраивался на выступление в спринте на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, ему помогли песни с нецензурной лексикой. «Включил свои любые любимые песни заряжающие, самые жесткие, которые есть, с матами. И начал заряжаться», — отметил Филиппов.

Ранее Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали в спринте. «Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи легендарные», — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.

