17:42, 19 февраля 2026Спорт

Канадским школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Marton Monus / Reuters

Канадским школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на Олимпиаде. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил министр образования провинции Онтарио Пол Каландра.

«Поручаю школьным советам разрешить ученикам смотреть хоккейные матчи в учебное время. Такие большие игры важны не только из-за результата — это возможность поддержать одних из лучших спортсменов Канады», — написал Каландра.

19 февраля женская сборная Канады сыграет в финале Олимпиады против команды США. Начало матча запланировано на 21:10 по московскому времени.

20 февраля мужская сборная Канады встретится в полуфинале олимпийского турнира с финнами. Игра начнется в 18:40 по московскому времени. 18 февраля канадцы в овертайме обыграли чехов со счетом 4:3, благодаря чему вошли в число четырех сильнейших.

