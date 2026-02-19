Канадским школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на Олимпиаде. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил министр образования провинции Онтарио Пол Каландра.
«Поручаю школьным советам разрешить ученикам смотреть хоккейные матчи в учебное время. Такие большие игры важны не только из-за результата — это возможность поддержать одних из лучших спортсменов Канады», — написал Каландра.
19 февраля женская сборная Канады сыграет в финале Олимпиады против команды США. Начало матча запланировано на 21:10 по московскому времени.
20 февраля мужская сборная Канады встретится в полуфинале олимпийского турнира с финнами. Игра начнется в 18:40 по московскому времени. 18 февраля канадцы в овертайме обыграли чехов со счетом 4:3, благодаря чему вошли в число четырех сильнейших.
