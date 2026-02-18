Реклама

21:17, 18 февраля 2026Спорт

Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Канада стала вторым полуфиналистом хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: RvS.Media / Monika Majer / Getty Images

Мужская сборная Канады по хоккею одержала победу над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась на Okko.

Встреча прошла в среду, 18 февраля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу канадцев в овертайме. В составе победителей отметились Макклин Селебрини, Нэтан Маккиннон, Ник Сузуки и Митчелл Марнер. У чехов голы на счету Лукаша Седлака, Давида Пастрняка и Ондржея Палата.

Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр
Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины.Как прошел 11-й день Игр
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
Канада стала вторым полуфиналистом Олимпиады-2026. Первыми вышли в следующую стадию турнира словаки.

Сборная России не участвует в Играх-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр

    Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

    Еще материалы цикла
