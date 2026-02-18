Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Канада стала вторым полуфиналистом хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Канады по хоккею одержала победу над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась на Okko.

Встреча прошла в среду, 18 февраля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу канадцев в овертайме. В составе победителей отметились Макклин Селебрини, Нэтан Маккиннон, Ник Сузуки и Митчелл Марнер. У чехов голы на счету Лукаша Седлака, Давида Пастрняка и Ондржея Палата.

Канада стала вторым полуфиналистом Олимпиады-2026. Первыми вышли в следующую стадию турнира словаки.

Сборная России не участвует в Играх-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.