Появились фотографии ареста брата короля Карла III

Появились фотографии из поместья, где арестовали бывшего принца Эндрю

Появились фотографии ареста младшего брата короля Великобритании Карла III, бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает Reuters.

Шесть полицейских машин прибыли в поместье Сандрингем, где живет Эндрю, утром 19 февраля. Как рассказали очевидцы, автомобили были без опознавательных знаков, однако у одного из вошедших в здание мужчин был ноутбук, которыми пользуются сотрудники полиции. Вскоре колонна из шести автомобилей покинула территорию поместья.

Арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после полицейского расследования по делу Эпштейна Фото: Peter Nicholls / Getty Images

Ферма Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в Уолфертоне, которая служит временным жильем для Эндрю Маунтбаттен-Виндзора Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна, бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте в четверг, 19 февраля.