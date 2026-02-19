Реклама

14:36, 19 февраля 2026Из жизни

Появились фотографии ареста брата короля Карла III

Появились фотографии из поместья, где арестовали бывшего принца Эндрю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Peter Nicholls / Getty Images

Появились фотографии ареста младшего брата короля Великобритании Карла III, бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает Reuters.

Шесть полицейских машин прибыли в поместье Сандрингем, где живет Эндрю, утром 19 февраля. Как рассказали очевидцы, автомобили были без опознавательных знаков, однако у одного из вошедших в здание мужчин был ноутбук, которыми пользуются сотрудники полиции. Вскоре колонна из шести автомобилей покинула территорию поместья.

Фото: Peter Nicholls / Getty Images

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна, бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте в четверг, 19 февраля.

