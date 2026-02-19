Реклама

15:46, 19 февраля 2026Спорт

Ски-альпинист Филиппов вышел в финал Олимпиады

Ски-альпинист Филиппов стал вторым в полуфинале и вышел в финал Олимпиады
Владислав Уткин

Фото: Sandro Halank / Wikimedia

Российский ски-альпинист Никита Филиппов вышел в финал Олимпиады. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Филиппов занял второе место в полуфинальном заезде. Он преодолел дистанцию за две минуты 34,53 секунды, уступив швейцарцу Арно Лета 0,73 секунды.

Ранее Филиппов заявил, что Международный олимпийский комитет не выдал российским спортсменам смартфоны, которые были подарены членам других сборных. По его словам, россияне получили только шампунь и зубную пасту.

Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. Кроме того, он занял 11-е место на юношеских Олимпийских играх 2020 года.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

