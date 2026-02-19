Ски-альпинист Филиппов вышел в финал Олимпиады

Ски-альпинист Филиппов стал вторым в полуфинале и вышел в финал Олимпиады

Российский ски-альпинист Никита Филиппов вышел в финал Олимпиады. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Филиппов занял второе место в полуфинальном заезде. Он преодолел дистанцию за две минуты 34,53 секунды, уступив швейцарцу Арно Лета 0,73 секунды.

Ранее Филиппов заявил, что Международный олимпийский комитет не выдал российским спортсменам смартфоны, которые были подарены членам других сборных. По его словам, россияне получили только шампунь и зубную пасту.

Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. Кроме того, он занял 11-е место на юношеских Олимпийских играх 2020 года.