Филиппов получит выплату за олимпийскую медаль

Ски-альпинист Филиппов получит выплату от Камчатского края за олимпийскую медаль

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получит выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

По закону края от 2011 года спортсмену положено 839 743 рубля, из которых на руки выйдет 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам) достанется 419 872 рубля (на руки — 365 289 рублей).

Ранее Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали в спринте. «Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи легендарные», — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.