20:59, 20 февраля 2026Спорт

Филиппов получит выплату за олимпийскую медаль

Ски-альпинист Филиппов получит выплату от Камчатского края за олимпийскую медаль
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получит выплату от Камчатского края за серебряную медаль на Олимпийских играх 2026 в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

По закону края от 2011 года спортсмену положено 839 743 рубля, из которых на руки выйдет 730 576 рублей. Тренеру (или тренерам) достанется 419 872 рубля (на руки — 365 289 рублей).

Материалы по теме:
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке. Как прошел 13-й день Олимпиады
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке.Как прошел 13-й день Олимпиады
19 февраля 2026

Ранее Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали в спринте. «Ну что, ребят, мужик сказал — мужик сделал. Вот она, медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи легендарные», — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде. Он стал вторым в спринте, уступив представителю Испании Ориолю Кардоне Колю.

