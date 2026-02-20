Реклама

Спорт
18:38, 20 февраля 2026Спорт

Паралимпийский комитет Италии высказался против выступления России с флагом

Паралимпийский комитет Италии высказался за выступление России без флага
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alessandro Bremec / NurPhoto via Getty Images

Паралимпийский комитет Италии высказался за участие российских и белорусских спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2026 года под нейтральным флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Итальянская сторона заявила, что полностью разделяет подход Международного паралимпийского комитета (МПК) к нейтральному статусу атлетов из этих стран — без гимнов и национальных символов. Это решение было озвучено на 22-й Генеральной ассамблее МПК 27 сентября 2025 года в Сеуле.

Делегат МПК Массимо Порчиани, представлявший Италию, единогласно поддержал инициативу президента Паралимпийского комитета Италии Марко Джунио Де Санктиса. Комитет подчеркнул приверженность принципам инклюзии для паралимпийцев.

14-е зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россия будет представлена шестью спортсменами. Они будут соревноваться с флагом и гимном страны.

