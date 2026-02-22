Реклама

15:21, 22 февраля 2026Спорт

МОК включил российского ски-альпиниста Филиппова в сюжет об Олимпиаде

Международный олимпийский комитет включил гонку Филиппова в сюжет об Олимпиаде
Владислав Уткин
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) включил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова в сюжет о зимней Олимпиаде-2026. Об этом сообщает ТАСС.

Видео показали во время сессии МОК в Милане. Туда вошли кадры с другими призерами спринтерской гонки, в которой Филиппов завоевал серебряную медаль.

Филиппов стал единственным россиянином, который завоевал медаль на зимней Олимпиаде-2026. Всего в ней принимало участие 13 российских спортсменов, все они соревновались в нейтральном статусе.

Сегодня, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены были на нее приглашены.

