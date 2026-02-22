Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:48, 22 февраля 2026Спорт

Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде

Дарья Непряева об ошибке с лыжами на Олимпиаде-2026: Мне очень стыдно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Российская лыжница Дарья Непряева объяснила, почему перепутала лыжи во время марафона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит Okko.

Спортсменка рассказала, что перепутала номера, и думала, что у нее 12-й номер, поэтому и забрала лыжи соперницы. Поняв ошибку, она продолжила гонку в панике. «Мне очень стыдно», — призналась Непряева.

Материалы по теме:
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
21 февраля 2026
«Мне стыдно перед болельщиками» Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
«Мне стыдно перед болельщиками»Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
20 февраля 2026

При смене лыж Непряева ошиблась и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. В результате россиянку, которая пришла к финишу 11-й, дисквалифицировали по окончании гонки.

Победу на 50-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия завершила вывоз туристов с Кубы

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Блогерша показала наряд на чужую свадьбу и вызвала споры в сети

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    Россиянам посоветовали не лежать после еды

    Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде

    Силовикам захотели дважды в год повышать зарплату

    Захарова объяснила важность покаяния со стороны ЕС

    Дворник поймал упавшего с седьмого этажа ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok