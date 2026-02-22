Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде

Дарья Непряева об ошибке с лыжами на Олимпиаде-2026: Мне очень стыдно

Российская лыжница Дарья Непряева объяснила, почему перепутала лыжи во время марафона на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит Okko.

Спортсменка рассказала, что перепутала номера, и думала, что у нее 12-й номер, поэтому и забрала лыжи соперницы. Поняв ошибку, она продолжила гонку в панике. «Мне очень стыдно», — призналась Непряева.

При смене лыж Непряева ошиблась и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. В результате россиянку, которая пришла к финишу 11-й, дисквалифицировали по окончании гонки.

Победу на 50-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.