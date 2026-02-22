В сборной Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами

Немецкий сервисмен заявил, что ошибка Непряевой не повлияла на итоги марафона

Сервисмен лыжной сборной Германии отреагировал на ошибку россиянки Дарьи Непряевой с лыжами в марафоне на Олимпиаде 2026 года в Италии. Его слова приводит Okko.

«До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины, так что мы просто подготовили новую пару. Да, это не самая лучшая пара, но лучше, чем ничего», — сказал сервисмен. По его мнению, эта ситуация никак не повлияла на Доцлер, которая пришла к финишу девятой. «Она даже не знала об этой ситуации, просто продолжала гонку», — рассказал сотрудник немецкой команды.

При смене лыж Непряева ошиблась и надела пару немки Катарины Хенниг Доцлер. В результате россиянку, которая пришла к финишу 11-й, дисквалифицировали по окончании гонки.

Победу на 50-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерссон. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третьей стала швейцарка Надя Келин.