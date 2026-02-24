Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:08, 24 февраля 2026Из жизни

Стала известна судьба корги королевы после ареста бывшего принца Эндрю

Два корги королевы Елизаветы II по-прежнему живут с бывшим принцем Эндрю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Peter Nicholls-WPA Pool / Getty Images

Стала известна судьба корги королевы Великобритании Елизаветы II, которые жили у ее сына — бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает издание Town and Country.

В 2022 году Эндрю приютил двух собак Елизаветы II — корги Сэнди и Мик, которых он подарил ей годом ранее. Они жили вместе с ним в особняке Роял-Лодж недалеко от Виндзорского замка. В октябре 2025 года Эндрю лишили титула принц и выселили из Виндзора. 19 февраля стало известно о его аресте.

Журналисты пытались выяснить, что станет с собаками после выселения бывшего принца. Букингемский дворец ограничился туманным ответом, согласно которому о собаках позаботится королевская семья. Ясность внес один из знакомых Эндрю. Он рассказал, что собаки по-прежнему живут с ним, и их стало больше: к двум корги прибавились пять норфолк-терьеров.

Королева Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили еще в 1933 году. С тех пор корги безудержно плодились и со временем заняли отдельные покои в Букингемском дворце. В 1971 году королевская корги Тайни связалась с таксой по кличке Пипкин, жившим у сестры королевы. Получившуюся помесь назвали дорги. Кэнди, дожившая до 2022 года, была последним потомком Тайни и Пипкина.

Он ожидал провести день с семью собаками, а вместо этого у его двери оказались 15 полицейских

знакомый бывшего принца Эндрю
Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Чтобы не путать многочисленных собак, королева выбирала каждому выводку клички, связанные между собой. Например, потомки корги Хани («Мед») получали клички, которые были так или иначе связаны с пчелами, а щенков ее сестры Шуга («Сахар») называли в честь алкогольных напитков.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Захарова пошутила о словах «гинеколога» фон дер Ляйен про Украину

    Стала известна судьба корги королевы после ареста бывшего принца Эндрю

    Дасаев заявил о деградации современных футбольных вратарей

    61-летняя Моника Беллуччи снялась в наряде с глубоким декольте для модного журнала

    Судмедэксперт описала изменения в организме сразу после остановки сердца

    Буданов озвучил правила ведения боевых действий

    Известный телеведущий 43 года прожил без секса и назвал причину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok