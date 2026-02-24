Стала известна судьба корги королевы после ареста бывшего принца Эндрю

Два корги королевы Елизаветы II по-прежнему живут с бывшим принцем Эндрю

Стала известна судьба корги королевы Великобритании Елизаветы II, которые жили у ее сына — бывшего принца Эндрю. Об этом сообщает издание Town and Country.

В 2022 году Эндрю приютил двух собак Елизаветы II — корги Сэнди и Мик, которых он подарил ей годом ранее. Они жили вместе с ним в особняке Роял-Лодж недалеко от Виндзорского замка. В октябре 2025 года Эндрю лишили титула принц и выселили из Виндзора. 19 февраля стало известно о его аресте.

Журналисты пытались выяснить, что станет с собаками после выселения бывшего принца. Букингемский дворец ограничился туманным ответом, согласно которому о собаках позаботится королевская семья. Ясность внес один из знакомых Эндрю. Он рассказал, что собаки по-прежнему живут с ним, и их стало больше: к двум корги прибавились пять норфолк-терьеров.

Королева Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили еще в 1933 году. С тех пор корги безудержно плодились и со временем заняли отдельные покои в Букингемском дворце. В 1971 году королевская корги Тайни связалась с таксой по кличке Пипкин, жившим у сестры королевы. Получившуюся помесь назвали дорги. Кэнди, дожившая до 2022 года, была последним потомком Тайни и Пипкина.

Он ожидал провести день с семью собаками, а вместо этого у его двери оказались 15 полицейских знакомый бывшего принца Эндрю

Чтобы не путать многочисленных собак, королева выбирала каждому выводку клички, связанные между собой. Например, потомки корги Хани («Мед») получали клички, которые были так или иначе связаны с пчелами, а щенков ее сестры Шуга («Сахар») называли в честь алкогольных напитков.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.