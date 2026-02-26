Еще одна европейская страна подтвердила участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026

Франция будет участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026

Еще одна европейская страна подтвердила участие в церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026 — ей стала Франция. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни представители паралимпийского комитета, ни спортсмены не будут бойкотировать церемонию открытия», — сказала председатель Французского паралимпийского и спортивного комитета (ФПСК) Мари-Амели Ле Фюр.

Она добавила, что не поддерживает решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов с гимном и флагом. Но, по ее мнению, оно было принято демократическим путем, поэтому его необходимо уважать.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть спортсменов из России, которые будут соревноваться с флагом и гимном.

Ранее стало известно, что Украина объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за присутствия российских и белорусских атлетов. Впоследствии к ней присоединились Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Эстония. Кроме того, министр иностранных дел и премьер-министр Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских спортсменов.