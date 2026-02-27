ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

«Лента.ру»: ВСУ ударили ракетами «Фламинго» вглубь России, все цели сбиты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые попытались атаковать Чувашию. Регион находится в 800 километрах от Украины и входит в Приволжский федеральный округ, гранича с Ульяновской и Нижегородской областями, Марий Эл, Татарстаном и Мордовией.

В правительстве региона изначально указали, что две ракеты пытались ударить по местным объектам. Тогда же там заявили, что одна ракета была сбита, а вторая оказалась за пределами Чувашии.

Позднее же власти опровергли информацию о ракетах ВСУ, сбитых над регионом. «На данный момент подтверждений нет», — было сказано в сообщении.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В атаке ВСУ на регион могли быть задействованы «Фламинго»

Первоначально разные источники, в том числе Shot, передавали, что в атаке ВСУ на Чувашию задействованы новейшие ракеты «Фламинго». Утверждалось это до момента опровержения местных властей.

Тогда же Shot писал, что ни одна из ракет «Фламинго» не достигла цели. Их обломки упали в лесу в отдалении от жилых построек. В итоге пострадавших в ходе ракетной атаки нет.

Минобороны России впервые отчиталось о перехвате ракет «Фламинго» еще 12 февраля. Незадолго до этого ведомство также доложило об уничтожении цеха, где проходила украинская сборка боеприпасов.

Как в беседе с «Лентой.ру» пояснил военный эксперт Алексей Леонков, крылатая ракета «Фламинго» создана на основе FP-5 британско-арабской компании Milanion Group. Снаряд способен преодолевать около тысячи километров и развивать скорость до 954 километров в час.

В России отреагировали на сообщения об атаке ВСУ на Чувашию

О произошедшем высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что ракета не имеет отношения к ВСУ.

Я уверен, что это не украинская ракета. Это, конечно, британская Storm Shadow. Украинцы просто свои шильдики вешают на эти ракеты Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

По его мнению, все это лишь подтверждает, что за Украиной стоят страны Европы. В частности, речь идет про Великобританию, Францию и Германию.

Мне кажется, вот при таком подходе вряд ли стоит говорить о скором заключении мирного соглашения. Вся позиция украинцев направлена на то, чтобы уже сорвать любые переговоры с российской стороной Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

ВСУ пытаются атаковать Чувашию не первый раз

27 февраля ракетная опасность была объявлена в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях. Также этот режим ввели в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии. За несколько часов, как известно, были эвакуированы сотрудники ряда предприятий. В учебных заведениях приостановили занятия, а учеников отправили по домам.

21 февраля ВСУ также атаковали Удмуртию. Регион отдален от границы на 1400 километров. В тот день пострадали 11 человек. Глава региона Александр Бречалов сообщал о повреждении одного из объектов.

Чувашию же ВСУ пытались атаковать в феврале не первый раз. Несколько дней назад, 18 февраля, украинские военные для удара применяли свои беспилотники. По словам главы региона Олега Николаева, атака была зафиксирована в новоюжном районе Чебоксар. Позже были выявлены повреждения автомобилей, но никто из мирных граждан не пострадал. Николаев, в свою очередь, призвал людей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.