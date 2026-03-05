Daily Mail: Разоблачены связи брата короля Карла III с российской разведкой

В секретном докладе одной из американских спецслужб разоблачены связи младшего брата короля Британии Карла III, бывшего принца Эндрю, с российской разведкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Документ, с которым ознакомилось издание, датирован 15 января 2026 года. В нем утверждается, что российская разведка стремилась получить доступ к человеку, близкому к королевской семье. Наладить контакты с бывшим принцем Эндрю удалось через его окружение, в частности через американского финансиста Джеффри Эпстейна.

Как утверждается в докладе, российские агенты считали бывшего принца Эндрю «полезным идиотом». Им удалось обойтись без принуждения и шантажа. Вместо этого они эксплуатировали его зависть к Карлу и другие особенности его характера. Кроме того, Эндрю привлекала финансовая, сексуальная и личная выгода, которые сулило сотрудничество со спецслужбами.

По словам источника издания, проникнуть в британский истеблишмент через королевскую семью пытались не только российские, но и китайские спецслужбы.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно 19 февраля.