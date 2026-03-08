NYT: Иран разработал операцию «Безумец» для противостояния США и Израилю

После начала бомбардировок Иран начал оборонительную операцию под кодовым названием «Безумец». Об этом газете New York Times (NYT) рассказали шесть источников в Тегеране.

План действий был разработан руководством Исламской Республики после военной операции США и Израиля в 2025 году, когда были обстреляны иранские ядерные объекты и уничтожены ключевые деятели ядерной программы страны. Еще тогда в Тегеране пришли к выводу о неизбежном повторном нападении западной коалиции.

По словам шести иранских чиновников, приказы аятоллы Хаменеи были ясны: предпринять шаги, чтобы разжечь пламя войны на Ближнем Востоке, если Иран подвергнется повторному нападению, и, в частности, если сам верховный лидер будет убит. Руководитель Исламской Республики также назначил четыре уровня преемственности для военных командиров и чиновников, чтобы гарантировать отсутствие вакуума власти во время войны.

Военная составляющая плана предусматривала три этапа. Первый заключался в ответных ударах по Израилю. Второй был сосредоточен на атаках на американские военные базы в арабских странах, а третий на дальнейшей эскалации конфликта — нападении на гражданские объекты в арабских странах, такие как аэропорты, отели и посольства, где могли собираться американцы. Все это должно было привести к тому, чтобы боевые действия оказались крайне затратными не только для агрессоров, но и сказались на экономике остальных ближневосточных стран. Для этого под ударами должны оказаться отрасли транспорта, энергетики и туризма.

Иран осуществил все три этапа плана в течение нескольких дней после начала войны. Собеседники издания рассказали, что Исламская Республика рассчитывает придерживаться выбранной стратегии до тех пор, пока у США и Израиля пропадет желание воевать.

Военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также выразил уверенность, что Вашингтон не сможет добиться поставленных задач в Иране. Это связано с тем, что ущерб от ответных ударов сильно ощутим. По утверждению аналитика, сейчас обстрелам подвергаются американские цели, в частности радиолокационные станции, военные и гражданские объекты по всему региону. «Мы не сможем разбомбить Иран, вернуть его в каменный век и поставить на колени, прежде чем у нас закончатся бомбы», — отметил Дэвис, подчеркнув, что Иран по территории в четыре раза больше Ирака, и 90 миллионов живущих там человек «просто так не сдадутся».

Иран извинился и ударил по отелям

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары и заявил, что Временный руководящий совет постановил не атаковать соседние ближневосточные страны, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у государства нет причин проявлять агрессию в отношении соседей. Однако спустя несколько часов Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном.

Те же вечером иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina. Обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину. Тегеран объяснил, что удар в популярном туристическом районе был связан с размещением в здании американских военных.

Еще один небоскреб оказался под ударом в Эль-Кувейте. В строении, в котором находится служба социального обеспечения эмирата Кувейт, начался сильный пожар. На момент написания материала сведений о пострадавших не поступало.

Также с серьезными рисками столкнулись мировые транспортные компании. В частности, утром 7 марта стало известно об ударах Ирана по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Он был атакован после того, как проигнорировал предупреждение КСИР.

В мире начали задаваться вопросами о причинах и последствиях войны в Иране

Военный конфликт с Ираном, в который США были втянуты Израилем, несет прямую угрозу перерастания в глобальное религиозное противостояние. Такое мнение выразил американский телеведущий Такер Карлсон. Журналист задался вопросом об истинных мотивах убийства Али Хаменеи, предположив, что оно могло быть спланировано с целью развязывания масштабной бойни.

Если ситуацию не взять под контроль немедленно, то, скорее всего, это будет война, религиозная война между мусульманами и христианами. И она не ограничится Ближним Востоком Такер Карлсон журналист

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. «Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — сказал он. В качестве подтверждения чиновник показал графики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения — все они демонстрируют стремительный рост.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что наибольшую выгоду в ситуации на Ближнем Востоке получит Россия. «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. Кто здесь настоящий победитель?» — задался он вопросом.