Суд вынес приговоры по делу о теракте в «Крокусе». 15 фигурантов получили пожизненные сроки

Исполнители теракта в «Крокусе» и 11 пособников получили пожизненные сроки

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор четырем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В четверг, 12 марта, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к пожизненным срокам.

Обвинение требовало именно такого наказания. Так, первые 18 лет они будут отбывать наказание в тюрьме, после чего — в колонии особого режима. Трое фигурантов дела полностью признали вину, Рачабализода — частично.

Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Всего на скамье подсудимых находятся 19 человек

Для 11 из 19 фигурантов дела, присутствующих на суде, прокурор запросил пожизненные сроки. Остальным — от 20 до 23 лет в колониях строгого режима. Кроме того, с них потребовали взыскать компенсации на общую сумму в пять миллиардов рублей.

В эти минуты стало известно, что к пожизненному сроку приговорили также 11 пособников теракта в «Крокусе». Это Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, которые доставили оружие и патроны исполнителям теракта, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, которые переводили деньги на подготовку теракта, а также Хусен Медов и Джабраил Аушев (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые переделали из охолощенного в боевое оружие, которое потом использовалось при нападении.

Предоставившие исполнителям теракта авто и квартиру отец и двое сыновей — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — получили по 19 лет 11 месяцев тюрьмы. Алишер Касимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — продавец белого Renault Logan — 22 года 10 месяцев.

Также им назначили штрафы на суммы от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

По числу пожизненных сроков этот приговор стал самым суровым в современной истории России, опередив вердикт за теракт на Крымском мосту с восемью пожизненными приговорами

Один из пострадавших в теракте не смог справиться с последствиями травмы

Журналист Дмитрий Сараев не дожил до оглашения приговоров фигурантам дела. Утром 12 марта стало известно, что он свел счеты с жизнью в результате появившихся у него после нападения психических проблем.

Вместе с остальными жертвами теракта он пришел на концерт группы «Пикник», а затем услышал автоматную очередь. Мужчина был ранен, долго и тяжело лечился, но не смог справиться с последствиями пережитого потрясения.

Еще одну жертву теракта — певца-инвалида Максима Вербенина — удалось похоронить лишь в конце прошлого месяца, так как его мать два года не могла найти останки сына.

Выжившая девушка Вербенина, которую парень закрыл собой, все еще не пришла в себя. Во время нападения на концертный зал она получила ожоги 60 процентов тела и все еще не завершила процесс реабилитации.

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и начался пожар Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Расследование продолжается

Следственный комитет продолжает вести расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации, которые причастны к теракту в «Крокусе». Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Также в ведомстве сообщили, что террористический акт в концертном зале в Красногорске был спланирован и осуществлен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации ситуации в РФ. Также стало известно, что подготовка к нападению на концертный зал началась за несколько месяцев до исполнения теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек, еще один по сей день считается пропавшим без вести. Ранения и травмы получили еще 609 человек. Произошедшая под Москвой трагедия считается одним из самых ужасных актов в современной истории России, сравнимым с захватом школы в Беслане.