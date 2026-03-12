Реклама

20:23, 12 марта 2026МирЭксклюзив

«Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

Аналитик Полетаев: США и Израилю будет затруднительно использовать опыт Украины
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Использование США, Израилем и странами Персидского залива опыта Украины в противостоянии беспилотникам (БПЛА) в ходе конфликта с Ираном будет напрямую зависеть от региональных особенностей и специфики противостояния. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Насколько опыт Украины окажется применим в условиях пустыни, еще предстоит посмотреть. Но то, что этот опыт может восприниматься, даже не тиражироваться, а скорее восприниматься другими странами, как раз очевидно

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

После возобновления конфликта США и Израиля с Ираном руководство Украины неоднократно демонстрировало интерес к ситуации на Ближнем Востоке и заявляло о готовности принять участие в противостоянии на стороне Вашингтона и Тель-Авива: в частности, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива, а украинские чиновники начали активно призывать США к приобретению технологий в сфере борьбы с БПЛА для поддержки военного производства.

11
стран

обратились за помощью к Украине после возобновления конфликта на Ближнем Востоке, по словам Владимира Зеленского. В их число входят как страны Залива, так и европейские государства

Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию (СВО), Киев активно демонстрирует готовность поддержать одну из сторон конфликта как минимум на уровне военно-технического сотрудничества. Что может предоставить Киев участникам противостояния с Ираном и насколько опыт СВО будет применим к ситуации в Персидском заливе — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Почему Киев заговорил о присутствии на Ближнем Востоке?

3 марта Владимир Зеленский заявил о готовности дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока только в обмен на ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он также отметил, что Киев готов делиться опытом, но не оружием, дефицит которого испытывают ВСУ.

1000
ракет PAC-3 для ЗРК Patriot

было израсходовано на Ближнем Востоке с 27 февраля, по данным Bloomberg. За все время конфликта с Россией Киев получил от Запада 600 таких ракет

10 марта Зеленский сообщил об отправке на Ближний Восток делегации военных во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым: три группы отправились в Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По словам политика, в настоящий момент министерства обороны и иностранных дел страны готовят соглашения с ближневосточными государствами о сотрудничестве в сфере борьбы с БПЛА.

При этом дефицит ракет для Patriot стал для Зеленского поводом покритиковать западных партнеров: в интервью Politico он указал на неготовность Запада предоставить крупные партии боеприпасов. Он также отметил, что объем поставленных за все время Киеву PAC-3 уступает количеству выпущенных за 2025 год ракет компанией-производителем Lockheed Martin.

Так что такой дефицит ракет возник не из-за войны на Ближнем Востоке. Это не из-за нее. Но вы правы в том, что сейчас у нас будет эта проблема: у нас нет большого количества ракет

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

11 марта Зеленский и вовсе заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону о «приятном ощущении» после обращения западных партнеров к Киеву за помощью на фоне войны с Ираном. «Американцы попросили нас, и, конечно, я очень горжусь тем, что мы можем помочь американским партнерам», — добавил он.

Как пишет The New York Times, Зеленский на фоне войны на Ближнем Востоке пытается вернуть внимание к украинскому конфликту высказываниями о необходимости новой помощи Киеву и поездкой на подконтрольные территории Донецкой народной республики. Издание отметило желание политика ясно дать понять, что тот не собирается соглашаться на территориальные уступки и заключать сделку с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Сергея Полетаева, действия Киева относительно конфликта на Ближнем Востоке являются в первую очередь попыткой привлечь к себе внимание и потенциально получить экономическую выгоду. Аналитик отметил изменение риторики украинского руководства после начала противостояния в Персидском заливе: вначале Владимир Зеленский ставил в качестве условия помощи странам Залива содействие в достижении прекращения огня на Украине, но позже отказался от требований, сосредоточившись на поддержке США и Израиля.

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Что Украина хочет предложить США и Израилю?

По информации Axios, Киев якобы еще летом 2025 года предлагал Белому дому приобрести технологии в сфере противодействия БПЛА для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed, однако получил отказ администрации Трампа. Как утверждается, после возобновления конфликта с Ираном ряд американских чиновников назвали решение «одним из самых больших тактических просчетов».

Согласно оказавшемуся у издания документу, Киев предлагал создать крупные центры по борьбе с дронами на территории военных объектов США в Турции, Иордании и странах Персидского залива. По словам одного из украинских военных, проект включал в себя аналог инициативы «стены дронов», а также развитие инфраструктуры, в частности, строительство радиолокационных станций.

По данным The Financial Times, США и страны Персидского залива начали переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Как утверждается, Вашингтон направил «очень конкретные» запросы Киеву

Одним из возможных направлений деятельности Киева могла бы также стать организация диверсионно-разведывательной деятельности против Тегерана: в частности, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло о причастности к организации атаки на бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в Мали. В сентябре 2024 года турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники сообщало также о переговорах представителей Киева с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) об операциях против ВС России в Сирии, в частности, о возможности ударов по авиабазе Хмеймим.

Как отметил Сергей Полетаев, наработанный в ходе СВО опыт будет распространяться и в определенной мере использоваться в других конфликтах по всему миру. Однако, по мнению эксперта, в рамках противостояния на Ближнем Востоке в первую очередь будут востребованы навыки Киева в организации противовоздушной обороны (ПВО), а не его практика диверсионной деятельности.

Не уверен, что действия в Африке спонсировала именно Украина: она скорее предоставляла необходимое оборудование, была подрядчиком, а спонсировал, мне кажется, кто-то другой

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

При этом аналитик усомнился в значимости соглашений о поставках Украиной дронов-перехватчиков на Ближний Восток, отметив их незначительную эффективность на практике. Он также указал, что многие беспилотники, заявленные как украинские, фактически являются изделиями на основе наработок компаний из других стран. «Дроны-перехватчики — это оружие бедных. Украина их использует от недостатка нормальных средств ПВО, таких как ЗРК», — подчеркнул эксперт.

Здесь очень много, скажем вежливо, бизнеса, может быть, даже больше, чем практического толка. Это касается в первую очередь Украины и позволяет ей получить подряды, то есть этот пиар во многом еще и для того, чтобы продать продукцию, пока на нее есть спрос и идет хайп

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Фото: Vadim Sarakhan / Reuters

Будет ли использован опыт Украины?

Говоря о возможном использовании опыта Украины в конфликте на Ближнем Востоке, Сергей Полетаев отметил разницу театра военных действий в рамках СВО и конфликта США и Ирана. В частности, эксперт указал на разницу в расстоянии между точками запуска дронов и конечными целями, а также способность сторон конфликта к мониторингу и отражению налетов БПЛА. По его мнению, среди стран — участников конфликта только Израиль может в значительной степени использовать украинский опыт выявления и поражения беспилотников.

Когда летят российские дроны, их начинают отслеживать еще с российской территории, с помощью, в общем-то, американских средств. У Украины достаточно большая глубина, до двух тысяч километров, плюс еще территория России, соответственно, есть время все это отследить и перехватить

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

При этом аналитик также отметил, что стратегическое преимущество Ирана в виде массированных ударов БПЛА будет постепенно терять значение по мере анализа опыта и адаптации к новым волнам атак. По мнению Полетаева, несмотря на то что противники Тегерана оказались не готовы к такой тактике, в перспективе они смогут найти формы противодействия и укрепить оборону.

Нет такого, что без Украины на Ближнем Востоке не справятся. Это скорее один из камешков, один из элементов

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»
    «Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

