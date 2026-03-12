«Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

Аналитик Полетаев: США и Израилю будет затруднительно использовать опыт Украины

Использование США, Израилем и странами Персидского залива опыта Украины в противостоянии беспилотникам (БПЛА) в ходе конфликта с Ираном будет напрямую зависеть от региональных особенностей и специфики противостояния. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Насколько опыт Украины окажется применим в условиях пустыни, еще предстоит посмотреть. Но то, что этот опыт может восприниматься, даже не тиражироваться, а скорее восприниматься другими странами, как раз очевидно Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

После возобновления конфликта США и Израиля с Ираном руководство Украины неоднократно демонстрировало интерес к ситуации на Ближнем Востоке и заявляло о готовности принять участие в противостоянии на стороне Вашингтона и Тель-Авива: в частности, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива, а украинские чиновники начали активно призывать США к приобретению технологий в сфере борьбы с БПЛА для поддержки военного производства.

11 стран обратились за помощью к Украине после возобновления конфликта на Ближнем Востоке, по словам Владимира Зеленского. В их число входят как страны Залива, так и европейские государства

Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию (СВО), Киев активно демонстрирует готовность поддержать одну из сторон конфликта как минимум на уровне военно-технического сотрудничества. Что может предоставить Киев участникам противостояния с Ираном и насколько опыт СВО будет применим к ситуации в Персидском заливе — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Почему Киев заговорил о присутствии на Ближнем Востоке?

3 марта Владимир Зеленский заявил о готовности дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока только в обмен на ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он также отметил, что Киев готов делиться опытом, но не оружием, дефицит которого испытывают ВСУ.

1000 ракет PAC-3 для ЗРК Patriot было израсходовано на Ближнем Востоке с 27 февраля, по данным Bloomberg. За все время конфликта с Россией Киев получил от Запада 600 таких ракет

10 марта Зеленский сообщил об отправке на Ближний Восток делегации военных во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым: три группы отправились в Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По словам политика, в настоящий момент министерства обороны и иностранных дел страны готовят соглашения с ближневосточными государствами о сотрудничестве в сфере борьбы с БПЛА.

При этом дефицит ракет для Patriot стал для Зеленского поводом покритиковать западных партнеров: в интервью Politico он указал на неготовность Запада предоставить крупные партии боеприпасов. Он также отметил, что объем поставленных за все время Киеву PAC-3 уступает количеству выпущенных за 2025 год ракет компанией-производителем Lockheed Martin.

Так что такой дефицит ракет возник не из-за войны на Ближнем Востоке. Это не из-за нее. Но вы правы в том, что сейчас у нас будет эта проблема: у нас нет большого количества ракет Владимир Зеленский президент Украины

11 марта Зеленский и вовсе заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону о «приятном ощущении» после обращения западных партнеров к Киеву за помощью на фоне войны с Ираном. «Американцы попросили нас, и, конечно, я очень горжусь тем, что мы можем помочь американским партнерам», — добавил он.

Как пишет The New York Times, Зеленский на фоне войны на Ближнем Востоке пытается вернуть внимание к украинскому конфликту высказываниями о необходимости новой помощи Киеву и поездкой на подконтрольные территории Донецкой народной республики. Издание отметило желание политика ясно дать понять, что тот не собирается соглашаться на территориальные уступки и заключать сделку с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Сергея Полетаева, действия Киева относительно конфликта на Ближнем Востоке являются в первую очередь попыткой привлечь к себе внимание и потенциально получить экономическую выгоду. Аналитик отметил изменение риторики украинского руководства после начала противостояния в Персидском заливе: вначале Владимир Зеленский ставил в качестве условия помощи странам Залива содействие в достижении прекращения огня на Украине, но позже отказался от требований, сосредоточившись на поддержке США и Израиля.

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Что Украина хочет предложить США и Израилю?

По информации Axios, Киев якобы еще летом 2025 года предлагал Белому дому приобрести технологии в сфере противодействия БПЛА для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed, однако получил отказ администрации Трампа. Как утверждается, после возобновления конфликта с Ираном ряд американских чиновников назвали решение «одним из самых больших тактических просчетов».

Согласно оказавшемуся у издания документу, Киев предлагал создать крупные центры по борьбе с дронами на территории военных объектов США в Турции, Иордании и странах Персидского залива. По словам одного из украинских военных, проект включал в себя аналог инициативы «стены дронов», а также развитие инфраструктуры, в частности, строительство радиолокационных станций.

По данным The Financial Times, США и страны Персидского залива начали переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Как утверждается, Вашингтон направил «очень конкретные» запросы Киеву

Одним из возможных направлений деятельности Киева могла бы также стать организация диверсионно-разведывательной деятельности против Тегерана: в частности, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло о причастности к организации атаки на бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в Мали. В сентябре 2024 года турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники сообщало также о переговорах представителей Киева с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) об операциях против ВС России в Сирии, в частности, о возможности ударов по авиабазе Хмеймим.

Как отметил Сергей Полетаев, наработанный в ходе СВО опыт будет распространяться и в определенной мере использоваться в других конфликтах по всему миру. Однако, по мнению эксперта, в рамках противостояния на Ближнем Востоке в первую очередь будут востребованы навыки Киева в организации противовоздушной обороны (ПВО), а не его практика диверсионной деятельности.

Не уверен, что действия в Африке спонсировала именно Украина: она скорее предоставляла необходимое оборудование, была подрядчиком, а спонсировал, мне кажется, кто-то другой Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

При этом аналитик усомнился в значимости соглашений о поставках Украиной дронов-перехватчиков на Ближний Восток, отметив их незначительную эффективность на практике. Он также указал, что многие беспилотники, заявленные как украинские, фактически являются изделиями на основе наработок компаний из других стран. «Дроны-перехватчики — это оружие бедных. Украина их использует от недостатка нормальных средств ПВО, таких как ЗРК», — подчеркнул эксперт.

Здесь очень много, скажем вежливо, бизнеса, может быть, даже больше, чем практического толка. Это касается в первую очередь Украины и позволяет ей получить подряды, то есть этот пиар во многом еще и для того, чтобы продать продукцию, пока на нее есть спрос и идет хайп Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Фото: Vadim Sarakhan / Reuters

Будет ли использован опыт Украины?

Говоря о возможном использовании опыта Украины в конфликте на Ближнем Востоке, Сергей Полетаев отметил разницу театра военных действий в рамках СВО и конфликта США и Ирана. В частности, эксперт указал на разницу в расстоянии между точками запуска дронов и конечными целями, а также способность сторон конфликта к мониторингу и отражению налетов БПЛА. По его мнению, среди стран — участников конфликта только Израиль может в значительной степени использовать украинский опыт выявления и поражения беспилотников.

Когда летят российские дроны, их начинают отслеживать еще с российской территории, с помощью, в общем-то, американских средств. У Украины достаточно большая глубина, до двух тысяч километров, плюс еще территория России, соответственно, есть время все это отследить и перехватить Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

При этом аналитик также отметил, что стратегическое преимущество Ирана в виде массированных ударов БПЛА будет постепенно терять значение по мере анализа опыта и адаптации к новым волнам атак. По мнению Полетаева, несмотря на то что противники Тегерана оказались не готовы к такой тактике, в перспективе они смогут найти формы противодействия и укрепить оборону.