13:19, 16 марта 2026

Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия атаковала Киев после продолжительных попыток украинской стороны ударить по Москве. Воздушная тревога в украинской столице объявлена с утра понедельника, 16 марта. Фиксируются прилеты.

Обломки дрона-камикадзе «Герань» рухнули на монумент Независимости в центре города. Очевидцы сняли последствия удара на видео — на кадры попали дымящиеся обломки дрона, которые лежат на подступах к стеле. Эти данные подтвердил и глава города Виталий Кличко, уточнивший, что в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.

Фото: Dan Bashakov / AP

Ближе к 10 часам утра по московскому времени в городе были слышны взрывы. Возле одной из станций столичного метро наблюдался дым.

Спустя несколько минут была объявлена угроза ракетного удара, после чего в соцсетях появились кадры пролета ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Она летела высоко над городом, однако где и в каком направлении — не уточнялось.

Позже в городе вновь объявлялась угроза баллистики.

ВСУ третий день атакуют Московский регион

Сообщения о беспилотниках в эти дни поступали из Наро-Фоминска, Солнечногорска, Истры, Можайска и деревни Рассудово. Кроме того, горожане слышали взрывы в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедово.

Как объявил мэр Москвы Сергей Собянин, за последние двое суток средства противовоздушной обороны сбили на подлете к российской столице и втором рубеже по направлению к ней примерно 250 беспилотников.

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» предполагают, что массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые фиксируются в последние дни, прощупывают оборону РФ и пытаются разрядить ее средства защиты. На это указывает то, что последние налеты осуществляются пустышками. «И после таких пусков следует ожидать точечных ударов по предприятиям ОПК и другим стратегическим объектам», — говорится в публикации.

При этом Украина продолжает попытки ударить по Москве. Последнее сообщение об уничтожении украинского дрона Собянин опубликовал 16 марта в 13:05.

