Индия отправила военные корабли к Ормузскому проливу. Какая задача им поставлена?

Bloomberg: Индия направила флот к Ормузскому проливу для сопровождения танкеров

Военный флот Индии отправили к Ормузскому проливу. Как сообщили источники, индийские корабли будут сопровождать танкеры с топливом, обеспечивая безопасность судоходства.

«Индийский военно-морской флот направляет в этот район более полудюжины военных кораблей, включая суда материально-технического обеспечения, в качестве меры предосторожности», — рассказали агентству Bloomberg.

Уточняется, что корабли не будут заходить в сам Ормузский пролив, а проследуют к востоку от него. Индия рассчитывает, что Иран разрешит ее нефтяным танкерам выйти из Персидского залива в Оманский, где их будет ждать военный флот. Ранее Индия уже обеспечила безопасный транзит двух государственных танкеров, перевозящих сжиженный углеводородный газ.

Ормузский пролив фактически закрыт из-за конфликта Ирана и США

В конце февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по Ирану, в связи с чем Иран ввел запрет на передвижение через Ормузский пролив, а проигнорировавшие предупреждения танкеры были атакованы.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Пролив является важнейшим международным логистическим путем, через который проходит 20 процентов мирового объема поставок нефти и жидких углеводородов. Сложившаяся ситуация ощутимо ударила по Индии — из-за блокировки Ормузского пролива на танкерах застряло 1,67 миллиона тонн сырой нефти, купленной Нью-Дели. Аналогичная судьба постигла 320 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа и 200 тысяч тонн сжиженного природного газа. Индийские потребители и бизнес столкнулись с острым дефицитом.

В связи с этим США разрешили Индии покупать российскую нефть, цена за которую выросла до рекордных отметок — 98,93 доллара за баррель. Эта цена, включающая и доставку, является самой высокой с тех пор, как Россия после начала боевых действий на Украине перенаправила экспорт нефти в эту азиатскую страну.

Индия увеличила закупки нефти у России

18 марта российский танкер с нефтью, который первоначально шел в Китай, изменил курс и отправился в Индию. По информации издания Hindustan Times, судно прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта с грузом российской нефти марки Urals. Уточняется, что нефть загрузили в порту на Балтийском море в конце января, и первоначальным пунктом назначения был китайский порт Жичжао.

Фото: Stringer / Reuters

По данным источника, за последние недели по меньшей мере семь танкеров, перевозивших российскую нефть, сменили пункт назначения, переориентировавшись с Китая в Индию. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.