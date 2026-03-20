Картаполов: Зеленский нужен России живым, чтобы судить его за все преступления

Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что есть и другие причины, по которым политик не становится военной целью. «Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было», — высказался Картаполов.

Помимо этого, по словам парламентария, Россия хочет показать миру, «кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители поддерживали». Картаполов обратил внимание на то, что Белый дом уже открыто говорит о необходимости провести аудит использованных Зеленским средств. В Европе к такому еще не готовы, но и в этих государствах рано или поздно озаботятся тем, куда уходили их деньги, считает Картаполов.

Такие лидеры, как канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, не являются вечными, и скоро они «уйдут на свалку истории», а на их место придут те, кто привлечет политика к ответственности, убежден парламентарий.

И вот здесь нужен будет Зеленский, чтобы он рассказывал, когда его прижмут, почему и как он это делал, кого и как он подкупал, сколько он кому денег давал Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

В США указали на связь Зеленского с влиятельными олигархами

Владимир Зеленский является марионеткой, действующей в интересах крупных олигархов, утверждает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. По словам эксперта, за Зеленским стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. Джонсон считает, что именно поэтому в Киеве хотят продолжения конфликта.

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис также выразил мнение, что Зеленский до сих пор жив и находится на своем посту лишь по той причине, что он устраивает все силы, действующие на Украине: олигархов, неонацистов, британцев, американцев, европейцев. При этом, по его словам, группировки между собой не ладят и сходятся только в своем отношении к политику.

Лукашенко высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

Запад может отстранить Владимира Зеленского от власти, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя коррупционный скандал на Украине. Речь идет о публикациях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были обнародованы фрагменты прослушки приближенных Зеленского, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны.

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», — высказался президент Белоруссии. Лукашенко заявил, что этот скандал сделал власть в Киеве еще более уязвимой перед странами Европейского союза (ЕС) и США.