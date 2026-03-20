04:35, 20 марта 2026Россия

В Госдуме заявили о необходимости оставить Зеленского в живых. Зачем?

Марина Совина (ночной редактор)

Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что есть и другие причины, по которым политик не становится военной целью. «Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было», — высказался Картаполов.

Помимо этого, по словам парламентария, Россия хочет показать миру, «кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители поддерживали». Картаполов обратил внимание на то, что Белый дом уже открыто говорит о необходимости провести аудит использованных Зеленским средств. В Европе к такому еще не готовы, но и в этих государствах рано или поздно озаботятся тем, куда уходили их деньги, считает Картаполов.

Такие лидеры, как канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, не являются вечными, и скоро они «уйдут на свалку истории», а на их место придут те, кто привлечет политика к ответственности, убежден парламентарий.

И вот здесь нужен будет Зеленский, чтобы он рассказывал, когда его прижмут, почему и как он это делал, кого и как он подкупал, сколько он кому денег давал

Андрей Картаполовглава комитета Госдумы по обороне

Владимир Зеленский является марионеткой, действующей в интересах крупных олигархов, утверждает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. По словам эксперта, за Зеленским стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. Джонсон считает, что именно поэтому в Киеве хотят продолжения конфликта.

«Рада сломалась». Почему фракция Зеленского оказалась на грани распада и как это скажется на будущем Украины?
«Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис также выразил мнение, что Зеленский до сих пор жив и находится на своем посту лишь по той причине, что он устраивает все силы, действующие на Украине: олигархов, неонацистов, британцев, американцев, европейцев. При этом, по его словам, группировки между собой не ладят и сходятся только в своем отношении к политику.

Запад может отстранить Владимира Зеленского от власти, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя коррупционный скандал на Украине. Речь идет о публикациях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были обнародованы фрагменты прослушки приближенных Зеленского, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны.

Зеленский впервые упомянут в расследовании о коррупции на Украине. Какова его роль и кто еще из его окружения замешан в этом деле?
«Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского
«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», — высказался президент Белоруссии. Лукашенко заявил, что этот скандал сделал власть в Киеве еще более уязвимой перед странами Европейского союза (ЕС) и США.

