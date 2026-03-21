«Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

Возле Московской хоральной синагоги у метро Китай-город произошла массовая драка. Инцидент произошел вечером в субботу, 20 марта.

По словам одного из очевидцев, агрессивные молодые люди напали на верующих, которые вышли из синагоги и начали кричать «один русский на весь Китай-город» и «что происходит с русским миром?».

Один из устроивших драку даже угрожал смертью мужчине в кипе. В конце потасовки молодые люди ушли в сторону метро.

Потом пообщался с теми, на кого напали. Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе. Возможно, связано с войной в Иране очевидец драки возле Московской хоральной синагоги

Информации о пострадавших и задержанных на данный момент нет.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

