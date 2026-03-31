01:20, 31 марта 2026

«Погружаем во тьму за ваши деньги». В России высмеяли призыв к европейцам меньше ездить и летать на фоне энергокризиса

Марина Совина
Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса, пишет Politico.

Отмечается, что Европа готовится к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Йоргенсен заявил, что правительствам стран следует рассмотреть «добровольные меры по экономии спроса (…) с особым вниманием к транспортному сектору».

Во вторник, 31 марта, европейские министры энергетики проведут экстренное совещание для обсуждения путей решения энергетического кризиса.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
«Ему нужна быстрая победа» Когда закончится война в Иране, на какой итог надеются в США и чем опасен для Трампа затяжной конфликт?
11 марта 2026

Захарова иронично прокомментировала предложение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала предложение еврокомиссара.

Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: «Погружаем во тьму за ваши деньги»

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

При этом в Европе решили отказаться еще от одного вида энергетики из России. Речь об атомной энергетике, Еврокомиссия работает в этом направлении.

«Ни одна капля нефти не покинет регион» Иран перекрыл Ормузский пролив. Почему его потеря грозит миру экономическим кризисом?
7 марта 2026
«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026

Последствия войны на Ближнем Востоке для Европы назвали чудовищными

Европа столкнулась с чудовищными последствиями войны на Ближнем Востоке, считают обозреватели Financial Times (FT).

По данным аналитиков, резкое подорожание энергоресурсов и, как следствие, рост цен на электроэнергию создает колоссальную нагрузку на домохозяйства и бизнес. Помимо того, над регионом нависла угроза острого дефицита нефтепродуктов — от авиационного топлива до дизеля.

Многие столицы глубоко обеспокоены тем, что любой длительный глобальный дефицит, в частности, сжиженного природного газа, просто приведет к тому, что богатые страны будут конкурировать друг с другом за грузы, что еще больше поднимет цену

Financial Times

Власти европейских стран беспокоит факт, что у США нет реального плана по прекращению конфликта или, по крайней мере, по смягчению его наихудших последствий для мировой экономики, говорится в материале.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах. По словам политика, эра дефицита в ЕС начнется в апреле-мае и затронет следующие сегменты: «энергетика — судоходство — рынки — топливо — транспорт — цепочки поставок — нефтепродукты — удобрения — сельское хозяйство — полупроводники — промышленность — инфляция — экономика — рабочие места».

