Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса, пишет Politico.
Отмечается, что Европа готовится к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Йоргенсен заявил, что правительствам стран следует рассмотреть «добровольные меры по экономии спроса (…) с особым вниманием к транспортному сектору».
Во вторник, 31 марта, европейские министры энергетики проведут экстренное совещание для обсуждения путей решения энергетического кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала предложение еврокомиссара.
Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: «Погружаем во тьму за ваши деньги»
При этом в Европе решили отказаться еще от одного вида энергетики из России. Речь об атомной энергетике, Еврокомиссия работает в этом направлении.
Европа столкнулась с чудовищными последствиями войны на Ближнем Востоке, считают обозреватели Financial Times (FT).
По данным аналитиков, резкое подорожание энергоресурсов и, как следствие, рост цен на электроэнергию создает колоссальную нагрузку на домохозяйства и бизнес. Помимо того, над регионом нависла угроза острого дефицита нефтепродуктов — от авиационного топлива до дизеля.
Многие столицы глубоко обеспокоены тем, что любой длительный глобальный дефицит, в частности, сжиженного природного газа, просто приведет к тому, что богатые страны будут конкурировать друг с другом за грузы, что еще больше поднимет цену
Власти европейских стран беспокоит факт, что у США нет реального плана по прекращению конфликта или, по крайней мере, по смягчению его наихудших последствий для мировой экономики, говорится в материале.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах. По словам политика, эра дефицита в ЕС начнется в апреле-мае и затронет следующие сегменты: «энергетика — судоходство — рынки — топливо — транспорт — цепочки поставок — нефтепродукты — удобрения — сельское хозяйство — полупроводники — промышленность — инфляция — экономика — рабочие места».