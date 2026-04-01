Пропавший в Крыму самолет Ан-26 врезался в скалу

В Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушно-космических сил (ВКС) Минобороны РФ. Связь с бортом прервалась около 18:00 по московскому времени.

Спустя несколько часов самолет был найден. Источник РИА Новости раскрыл, что Ан-26 врезался в скалу. Погибли 29 человек — шесть членов экипажа и 23 пассажира. На место ЧП прибыла ведомственная комиссия.

Лайнер потерпел крушение во время планового перелета над полуостровом. По заявлению Минобороны, по самолету не наносилось какое-либо поражающее действие.

Ранее Ан-26 сумел пережить столкновение с дроном

В августе 2025 года в России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). К такому выводу пришли в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» направлялся из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики Олюторского района Камчатского края. На борту находились 28 пассажиров, в том числе 4 детей. Судно благополучно приземлилось. При осмотре в тот же день персонал аэропорта обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке самолета вмятину размером 7 на 9 сантиметров и глубиной 11 сантиметров с разрывом обшивки в районе 9-10 нервюры (элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата). При этом члены экипажа в показаниях уточнили, что на всех этапах полета не фиксировали никаких изменений в управляемости судном, все системы работали штатно.

В октябре того же года произошло еще одно ЧП с лайнером этой модели. Во время во время выполнения рейса авиакомпании «КрасАвиа» из Светлогорска в Красноярск у самолета Ан-24 разбилось боковое стекло. На борту находились 37 пассажиров и пять членов экипажа. Тогда воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту.

Ан-26 был спроектирован в середине прошлого века для работы в сложных условиях

Ан-26 (по кодификации НАТО: Curl Вихрь) — многоцелевой транспортный самолет. Он был спроектирован в киевском КБ Антонов в 1964 году, а в 1969 состоялся первый полет. Он отличается высокой надежностью, простотой в эксплуатации и способностью работать в суровых условиях, включая взлет и посадку с грунтовых полос.

Его перестали производить в 1986-м, однако лайнер используется до сих пор как военными, так и в гражданской авиации. В январе 2024-го авиакомпании из Сибири «Ангара» и «Полярные авиалинии», работающие в сложных климатических условиях, попросили правительство продлить срок службы старых Ан-24 и Ан-26. По мнению эксплуатантов, следует продлевать срок службы советских самолетов, разработанных еще в 1950-х и 1960-х годах, до тех пор, пока не будет готова замена. При этом, утверждал заместитель гендиректора «Ангары» Сергей Зорин, в настоящее время на российском рынке альтернативы этим машинам не существует.

Китай до сих пор производит свой вариант Ан-26 под номенклатурой Y-7. Выпускается на Сианьском авиазаводе и оснащается собственными двигателями. В России высказывалась идея о покупке в Поднебесной подходящих для советской машины запчастей.