«ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Великобритания должна вернуться в Европейский союз, если США выйдут из НАТО. По его мнению, ЕС находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны. Политик уточнил, что речь идет о Великобритании, Украине, Турции и Норвегии.

С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер призвал Европу думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость.

Зеленский обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний

Президент Украины обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний по представлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.

Европейский пакет поддержки на 90 миллиардов евро для Украины до сих пор заблокирован. И это проблема, что европейцы не могут найти решение и выполнить то, что обещали Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что часть средств из кредита должны были быть потрачены на подготовку объектов энергетики к следующей зиме.

Глава Украины отметил, что не существует других вариантов финансирования Вооруженных сил страны, кроме кредита от Европейского союза. Он заявил, что ЕС должен найти выход из ситуации. По его словам, Киев настроен оптимистично и надеется, что Евросоюз найдет варианты частичного финансирования республики.

Украина получила условия вступления в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в марте сообщила, что страна получила от Европейского союза условия для вступления по трем заключительным переговорным блокам — «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

По словам украинского вице-премьер-министра Тараса Качка, Германия, Польша, Италия и Венгрия считают, что Киеву потребуется 20 лет для вступления в Евросоюз. Он добавил, что Киев не может ждать не только 20, но даже 10 лет ради вступления в ЕС.

Зеленский, в свою очередь, призвал страны Евросоюза назвать сроки вступления республики в организацию. По его словам, Киев готов к открытию переговорных кластеров, а странам организации стоит «не терять время». Политик добавил, что человеческий, технологический и научный потенциал Украины являются потенциалом Европы.

Мне нужна дата. Я прошу об этом Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что присоединение Украины к странам — участницам Евросоюза должно состояться в 2027 году.