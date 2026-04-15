«Лента.ру»: У россиян перестали работать маркетплейсы и онлайн-кинотеатры с VPN

Многие российские сервисы и сайты перестали открываться у пользователей, которые заходят на них с включенным VPN. В частности, россияне стали испытывать трудности при попытке зайти в приложения крупных маркетплейсов и государственных порталов, онлайн-кинотеатров, сервисов доставки и такси. Подробнее о том, какие площадки ограничили вход пользователям, использующим средства для обхода блокировок, — в материале «Ленты.ру».

Какие сервисы перестали работать у россиян с VPN

При входе в некоторые приложения у пользователей на экране возникает уведомление о том, что сервис может работать с ошибками из-за включенного VPN. Другие совсем не открываются и уведомляют пользователей, что работа с включенным VPN невозможна. Некоторые сайты и сервисы просто зависают или выдают ошибку, не объясняя причин, однако корректно работают с выключенными приложениями обхода блокировок.

Какие ресурсы, по данным пользователей, частично ограничивают работу с VPN:

Маркетплейсы Ozon и Wildberries

Сервисы доставки еды «Яндекс Лавка» и «Самокат»

Магазины «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»

Сервис такси «Яндекс Go»

Государственные порталы pravo.gov.ru и regulation.gov.ru

Российские онлайн-кинотеатры

Приложение «VK Видео»

Приложение МТС

Сайт РЖД

Сервис «Авиасейлс»

Интернет-магазин «Золотое яблоко»

Сайты ЕМИАС, сети клиник «Семейный доктор» и «Медси»

Интернет-магазин «Детский мир»

Сайт DNS

Корреспонденты «Ленты.ру» убедились, что блокировка распространяется не на всех пользователей: у некоторых эти ресурсы недоступны, но у других работают без проблем.

В Госдуме и Минцифры заявляют, что запрета VPN не будет

Полный запрет VPN в России никогда не обсуждался, сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В Кремле, в свою очередь, заявили, что не располагают информацией о запрете средств для обхода блокировок.

Что касается введения ответственности за применение VPN, то в Минцифры выступают против этого. В Госдуме тоже раскритиковали подобную меру.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев назвал наказание за использование VPN избыточным и контрпродуктивным шагом. Он отметил, что многие воспринимают VPN как средство доступа к запрещенному контенту, в то время как эта технология на самом деле является базовым инструментом обеспечения кибербезопасности. Депутат напомнил, что VPN используют для защиты личных данных и удаленной работы.

Наказывать людей за использование средств защиты данных — это тупиковый путь Антон Ткачев первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике

Ранее сообщалось, что в России могут ввести плату за использование VPN

В конце марта стало известно, что перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России.

Глава Минцифры Максут Шадаев тогда провел совещание с представителями маркетплейсов и социальных сетей, а также с операторами связи. Цифровым платформам рекомендовали не пускать пользователей, которые заходят с помощью VPN, а операторам связи предложили ввести для россиян плату за использование технологии VPN.

С пользователей могут взимать плату в размере 150 рублей за каждый гигабайт через VPN сверх установленного лимита (15 гигабайт в месяц) по мобильной сети

Как утверждал собеседник ТАСС, руководителей крупных площадок на совещании с главой Минцифры попросили запретить доступ с VPN с 15 апреля. «В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями», — заявил собеседник агентства.

Однако в начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах ограничить использование VPN-сервисов.