«Трамп — еще на два с половиной года. А что потом будем делать?» Зеленский объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса

Зеленский: Вывод ВСУ из Донбасса станет стратегическим проигрышем для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналистке ICTV Оксане Соколовой объяснил отказ Киева выводить Вооруженные силы страны (ВСУ) из Донбасса.

Понимаете, это выглядит как без нас договорились. Вопрос по безопасности номер один. Мы выходим из Донбасса, они так хотят Владимир Зеленский президент Украины

По мнению президента, это стратегически станет проигрышем для Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в Донбассе построены фортификационные сооружения и защитные линии, поэтому Украина точно станет слабее, если выйдет оттуда.

Зеленский не считает Трампа гарантией мира на Украине

Зеленский отказался считать американского лидера Дональда Трампа гарантией мира на Украине.

США говорят: например, президент Трамп. Трамп не может быть гарантией мира на Украине. Президент Трамп — еще на два с половиной года. А что потом будем делать? Владимир Зеленский президент Украины

25 марта Владимир Зеленский заявил, что США якобы предложили Украине вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его словам, Трамп по-прежнему продолжает усиливать давление на Украину.

Уже через два дня Марко Рубио обвинил политика во лжи и назвал его слова прискорбными. Согласно его версии, речь шла о том, что гарантии безопасности не вступят в силу до окончательного урегулирования.

31 марта украинский лидер вновь сказал, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Украина «еще вчера» должна была принять решение об отводе войск с территории Донбасса.

Зеленский оценил возможность создания нового оборонного союза вместо вступления в ЕС

Зеленский отметил, что Киев не ищет альтернативу Европейскому союзу, но союз Украины, Великобритании, Турции и Норвегии сделал бы блок самым сильным в мире.

Политик назвал ошибкой нежелание некоторых стран Евросоюза принимать туда Украину, поскольку страна усиливает его с точки зрения безопасности.

Безусловно, мы усиливаем Европу. Союз, который может быть гораздо сильнее. Я считаю, что союз таких стран как Норвегия, Украина, Британия, Турция — это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу Владимир Зеленский президент Украины

Ранее стало известно, что Германия и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Европейский союз (ЕС). Как отмечает издание Financial Times, предложения Парижа и Берлина не соответствуют ожиданиям Киева, который рассчитывает стать членом союза уже к 2027 году.