Российская армия нанесла удар по командирам ВСУ. Офицеры получили награды от Зеленского за вторжение в Курскую область

ВС РФ уничтожили 10 награжденных Зеленским офицеров ВСУ

Российская армия нанесла бомбовый удар по штабу 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Малая Рыбица в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В результате удара фугасными авиабомбами прямо по командному пункту было уничтожено десять офицеров бригады. Отследить их перемещение и скоординировать налет в момент ротации военнослужащих удалось при помощи беспилотников.

Отмечается, что 21-я бригада ВСУ участвовала в нападении на Курскую область в 2024 году. Уничтоженные командиры ранее получили награды из рук президента Украины Владимира Зеленского за то вторжение.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили расчет вместе с командиром отличившегося жестокостью батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ «RUGBY TEAM» («Регби тим»). Подразделения ВС России на волчанском направлении в Харьковской области вычислили позицию и нанесли точный удар по позиции отряда, который также участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.

Россия продолжает наносить удары возмездия

16 апреля Российская армия нанесла массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны РФ рассказали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, предположительно, одной из целей стало скопление иностранных военных. В пользу этого говорит то, что сразу после удара Германия экстренно направила на польскую авиабазу Жешув, расположенную у украинской границы, специализированный медицинский самолет. «Летающая реанимация» предназначена для экстренной эвакуации пострадавших, которых невозможно перевезти наземным транспортом: людей с тяжелыми минно-взрывными травмами, обширными ожогами и сложными повреждениями позвоночника. «Судя по всему, к ночной дискотеке в Киеве и ряде других городов готовились не только Вооруженные силы Украины, но и НАТО», — говорится в посте Telegram-канала «Военная хроника».

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев одной фразой. «Это было ужасно», — заявил американский лидер. От дальнейших комментариев он отказался.

Зеленского обвинили во лжи о потерях ВСУ

Заявление Зеленского о том, что страна за годы конфликта потеряла всего 55 тысяч человек убитыми, не отражает действительность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его оценке, в реальности речь может идти о сотнях тысяч людей. «Погибших военных на самом деле намного больше даже по подсчетам партнеров Украины. Каждый месяц убитыми и ранеными страна теряет в среднем 40 тысяч человек. Иначе не приходилось бы с таким огромным трудом пополнять резервы. И только в Курской области в период вторжения ВСУ потеряли порядка 70 тысяч человек», — сказал военный эксперт. Выводы о том, что погибших на самом деле значительно больше, по его словам, можно сделать и на основании некрологов, публикуемых в регионах страны.

В ночь на 22 апреля стало известно, что группа иностранных наемников численностью до 300 человек, сражающаяся на стороне ВСУ, бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Мятеж был утсроен на фоне истощения среди личного состава и бедственного положения обороны ВСУ на этом участке фронта. Представитель российских силовых структур отметил, что конфликты между наемниками и командованием на фронте не являются чем-то новым, однако этот случай необычен — «союзники» Украины «вышли из-под контроля» и стали угрожать оружием. «Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода», — пояснил агентству РИА Новости представитель силовых структур.