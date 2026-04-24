05:54, 24 апреля 2026

«Бумеранг вернется к тем, кто его бездумно запустил». В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

Дмитриев задумался, как ЕС будет платить за российский газ после новых санкций
Марина Совина
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Unsplash

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новый, 20-й, пакет санкций против России. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев отреагировал на введение новых санкций против России и задался вопросом, каким образом Евросоюз намерен оплачивать энергоресурсы после запрета на проведение транзакций с участием российских банков.

Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он вскоре будет умолять?

Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Накануне Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

Европейская комиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия. Будапешт отказывался согласовывать ограничения до тех пор, пока не возобновится работа нефтепровода «Дружба». После решения вопроса по поставкам нефти Венгрия сняла вето, и пакет приняли.

До этого ветировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕСперестала Словакия. Соответствующее распоряжение дал глава МИД Юрай Бланар после разблокировки нефтепровода «Дружба».

При этом Брюссель не только не ввел нефтяное эмбарго, но и отказался от ранее планировавшегося запрета на транспортировку российской нефти. Не попали под меры и поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

В постпредстве России при Евросоюзе заявили, что антироссийские санкции являются нелегитимными. По мнению дипломатов, бумеранг 20-го пакета мер против России вернется к своим авторам.

В дипмиссии напомнили, что российская экономика обладает огромным запасом прочности. В связи с этим европейцев призвали задуматься о судьбе своей экономики.

Экономические реалии и время все расставят по своим местам, «бумеранг» вернется к тем, кто его так бездумно запустил. Хотели бы подчеркнуть, что все незаконные действия Евросоюза в отношении нашей страны, безусловно, получат должный и своевременный ответ

постпредство России при Евросоюзе

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новый пакет санкций против России сыграет злую шутку с Евросоюзом. По его мнению, меры окончательно лишат европейские страны перспектив экономического, политического и культурного развития.

