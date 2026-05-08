«Пощады не будет». Лавров жестко пригрозил странам Запада. В чем причина?

Глава МИД РФ Лавров: Возрождающимся на Западе нацистам пощады не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в пятницу, 8 мая, сделал ряд заявлений касаемо объявленного президентом страны Владимиром Путиным перемирия в честь 9 Мая, а также действий западных стран — партнеров Киева. В первую очередь глава ведомства обратился к тем, кто через Украину пытается сорвать празднование Дня Победы в России.

Если [случится] то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет Сергей Лавров глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что Москва не станет проявлять пощаду к тем, кто стоит за подобными действиями.

Говоря об Украине, Лавров добавил, что Россия должна устранить любые угрозы своей национальной безопасности, исходящие с территории противника. Украинского лидера Владимира Зеленского министр назвал «наконечником агрессии», которую западные страны направили против России, в том числе вооружив украинскую сторону.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Лавров обвинил европейские страны в подготовке нападения на Россию

По словам министра, настроенные против России страны без стеснения призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на РФ. Он указал, что те открыто декларируют — Москве нужно нанести стратегическое поражение.

Особенно главу МИД поразили заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, который поставил перед собой цель вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе.

Бюрократы, которые засели в Брюсселе, всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, и в других частях евроатлантики Сергей Лавров глава МИД РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Зеленский грозит ударить по Москве 9 мая

Президент Украины уже несколько раз пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Он также призвал иностранных лидеров не находиться в городе в этот день, намекая на возможный удар.

Несмотря на то что российская сторона объявила перемирие с ночи на 8 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не заставили себя ждать и выпустили по России сотни беспилотников вместо ухода в режим тишины, который Зеленский объявил еще с 6 мая, не согласовав инициативу с Москвой.

Прекращение огня Россией продлится с полуночи 8 мая до 10 мая

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Сейчас, как считает военный эксперт Алексей Леонков, Киев готовит провокацию на День Победы с использованием беспилотников дальнего действия. В том числе ВСУ могут применит дрон «Лютый», который на днях упал в Латвии, или крылатую ракету «Фламинго».