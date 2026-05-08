Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в пятницу, 8 мая, сделал ряд заявлений касаемо объявленного президентом страны Владимиром Путиным перемирия в честь 9 Мая, а также действий западных стран — партнеров Киева. В первую очередь глава ведомства обратился к тем, кто через Украину пытается сорвать празднование Дня Победы в России.
Если [случится] то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет
Министр подчеркнул, что Москва не станет проявлять пощаду к тем, кто стоит за подобными действиями.
Говоря об Украине, Лавров добавил, что Россия должна устранить любые угрозы своей национальной безопасности, исходящие с территории противника. Украинского лидера Владимира Зеленского министр назвал «наконечником агрессии», которую западные страны направили против России, в том числе вооружив украинскую сторону.
Лавров обвинил европейские страны в подготовке нападения на Россию
По словам министра, настроенные против России страны без стеснения призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на РФ. Он указал, что те открыто декларируют — Москве нужно нанести стратегическое поражение.
Особенно главу МИД поразили заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, который поставил перед собой цель вновь сделать немецкую армию самой сильной в Европе.
Бюрократы, которые засели в Брюсселе, всячески поощряют подобные реваншистские настроения и в Германии, и в других частях евроатлантики
Зеленский грозит ударить по Москве 9 мая
Президент Украины уже несколько раз пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Он также призвал иностранных лидеров не находиться в городе в этот день, намекая на возможный удар.
Несмотря на то что российская сторона объявила перемирие с ночи на 8 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не заставили себя ждать и выпустили по России сотни беспилотников вместо ухода в режим тишины, который Зеленский объявил еще с 6 мая, не согласовав инициативу с Москвой.
Прекращение огня Россией продлится с полуночи 8 мая до 10 мая
Сейчас, как считает военный эксперт Алексей Леонков, Киев готовит провокацию на День Победы с использованием беспилотников дальнего действия. В том числе ВСУ могут применит дрон «Лютый», который на днях упал в Латвии, или крылатую ракету «Фламинго».
Противник заготовил их в больших количествах именно для провокации 9 Мая. Тактика украинской стороны такова: массированными ударами они заставляют работать российские средства противовоздушной обороны, а космическая разведка стран НАТО в это время фиксирует позиции ПВО. Эти данные нужны для того, чтобы проложить маршруты для средств поражения