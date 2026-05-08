Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие в честь Дня Победы

Украина готова придерживаться перемирия, которое было объявлено Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале на фоне своей поездки на александровское направление фронта, на находящуюся под контролем Киева часть Запорожской области.

Новое заявление Зеленского

Зеленский заявил, что все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории якобы были зеркальным ответом на действия Москвы.

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

«Мы будем действовать совершенно зеркально. (...) Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», — сказал он.

Поездка Зеленского на фронт

Глава Украины приехал на александровское направление фронта, где заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По его словам, российская сторона якобы не снизила интенсивность боевых действий, невзирая на объявленное перемирие.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Зеленский также написал, что обсудил с военными службу иностранных граждан в бригаде и заслушал доклады по актуальным вопросам.

«Наша защита от России — это защита не только Украины, это защита не только нашей независимости. Россия угрожает почти всем соседям, всей Европе, а не только кому-то одному», — высказался в своем Telegram-канале Зеленский.

Как в России отреагировали на поездку Зеленского

Как считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, поездкой на фронт Зеленский показывает, что якобы имеет контроль над ситуацией.

Джабаров выразил мнение, что результат от поездки будет нулевым.

Ну, приехал и приехал. Я думаю, что каждая его поездка — это только трата времени. А свои задачи мы будем выполнять. Я бы не придавал значения его поездкам Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Москва объявила перемирие

8 мая в 00:00 по московскому времени вступило в силу перемирие, объявленное Путиным. Прекращение огня продлится до 10 мая и связано с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне российская сторона объявляет перемирие», — рассказали в Минобороны РФ.

Ведомство также добавило, что будет зеркально отвечать на все нарушения перемирия.

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Минобороны раскрывали и прочие детали перемирия:

— все группировки армии России прекращают боевые действия во время перемирия;

— Россия прекращает удары по местам дислокации ВСУ и объектам внутри Украины, связанным с военно-промышленным комплексом;

— ВС РФ ответят адекватно, если Киев ударит по российским населенным пунктам или военным;

— армия России нанесет массированный удар по центру Киева, если празднование Дня Победы попытаются сорвать.

Украина нарушает перемирие

Минобороны России сообщило о продолжении атак Вооруженных сил Украины в период объявленного Москвой перемирия.

«8 мая в период с 07:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорилось в сообщении.

Атакованы были 15 российских субъектов, среди которых Чечня, Крым, приграничные территории и Московский регион. Дроны также были сбиты над Черным и Азовским морями.

К полудню Минобороны отчиталось, что с начала перемирия ВСУ нарушили режим прекращения огня более полутора тысяч раз.

Как Россия отвечает Украине на удары во время перемирия

Во время объявленного Путиным перемирия ВС РФ первыми не атакуют, а только отвечают на действия ВСУ, объяснил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Военный отметил, что Украина на прекращение огня не пошла. Перемирие однобокое и выражено только в распоряжении Путина приостановить огонь, подчеркнул полковник в отставке.

«Но это не значит, что наши войска сидят и ждут 10-го числа. Нет. Мы находимся в полной боеготовности. На любой выстрел мы отвечаем. Но первыми мы не стреляем», — сказал Матвийчук «Ленте.ру».