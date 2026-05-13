Замгубернатора приграничного российского региона уволили в связи с утратой доверия

Заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство приграничного региона.

«Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зайнуллина задержали в июне 2025 года в связи с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. В апреле 2026 года Останкинский районный суд Москвы изъял почти миллиард рублей у него и руководителей организаций, которые были связаны со строительством защитных сооружений.

16 апреля 2026 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уходе в отпуск впервые с 2024 года. В начале мая он сообщил, что продлил его на две недели.

До этого «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. В Кремле не стали комментировать эти сведения. Позднее появилась информация, что Гладков может получить повышение. В частности, ему прочили должность посла в Абхазии.