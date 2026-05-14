16:52, 14 мая 2026

«Мы сами решаем, кто будет говорить от нашего имени». Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу России и Европы

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц довольно резко ответил на предложение президента России Владимира Путина. Тем самым он ответил на заявление российского коллеги по диалогу между Москвой и Европой.

Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой

Фридрих Мерцканцлер Германии

Путин назвал предпочтительного переговорщика с Россией от Европы

9 мая, в день, когда в Москве проходил торжественный парад Победы, президент России сделал множество заявлений. В частности, тогда же он назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой.

Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер

Владимир Путинпрезидент России

В то же время Путин отметил, что на роль переговорщика не подходят лидеры определенных государств. Он не раскрыл, про какие именно страны идет речь, но пояснил, что их лидеры «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Правительство Германии, в свою очередь, скептически отнеслось к инициативе президента России. В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии». По этой причине им якобы нет доверия.

Политический эксперт Севим Дагделен также приветствовала предложение Путина. В то же время она добавила, что политическая сила не имеет депутатов в бундестаге и не может повлиять на оценку Берлина.

В Германии поддержали важное предложение Путина

Уже через несколько дней стало известно, что немецкие депутаты поддержали идею президента России о посредничестве на переговорах Москвы и Евросоюза экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. В беседе с изданием Spiegel депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер сделал новое заявление.

Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шредер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности

Ральф Штегнердепутат от Социал-демократической партии Германии

По его мнению, если Европейский союз (ЕС) хочет оказаться за столом переговоров, то стоит воспользоваться каждым шансом. В том числе тем, что предоставляет Россия.

Как считает экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених, Европа должна рассмотреть кандидатуру Шредера. Но в то же время надо сосредоточиться и на более раннем предложении главы Евросовета Антониу Кошта о диалоге с Москвой.

Какие альтернативные предложения по переговорщикам озвучили в России?

Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт прокомментировал сообщение о предложенном переговорщике с Россией от Европы. Он заявил, что делегация ЕС в лице действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера республики Герхарда Шредера могла бы эффективно представлять Европу в переговорах с Москвой.

При этом политолог назвал и другие возможные кандидатуры переговорщиков с Россией. Райнхардт видит потенциал в экс-премьере Венгрии Викторе Орбане, экс-премьере Италии и председателе Еврокомиссии Романо Проди, а также в Папе Римском Льве XIV.

Каждого из предложенных Райнхардт описал как способных вести диалог с Москвой. В частности, он объяснил, что Орбан мог бы использовать свою прежнюю риторику и созидательный настрой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а Проди отличает от остальных безупречная репутация как политика и его прагматичный и конструктивный подход к отношениям с Россией. А выдвижение в качестве переговорщика Папы Римского Льва XIV стало бы логичным продолжением политики предыдущего Папы Франциска и соответствовало бы ценностям Ватикана.

РИА Новости незадолго до этого сообщало, что лидеры стран ЕС могут обсудить возможные переговоры с Путиным в ходе саммита. Он состоится в июне.

