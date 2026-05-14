«Мы сами решаем, кто будет говорить от нашего имени». Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу России и Европы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц довольно резко ответил на предложение президента России Владимира Путина. Тем самым он ответил на заявление российского коллеги по диалогу между Москвой и Европой.

Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой Фридрих Мерц канцлер Германии

Путин назвал предпочтительного переговорщика с Россией от Европы

9 мая, в день, когда в Москве проходил торжественный парад Победы, президент России сделал множество заявлений. В частности, тогда же он назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой.

Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер Владимир Путин президент России

В то же время Путин отметил, что на роль переговорщика не подходят лидеры определенных государств. Он не раскрыл, про какие именно страны идет речь, но пояснил, что их лидеры «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Правительство Германии, в свою очередь, скептически отнеслось к инициативе президента России. В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии». По этой причине им якобы нет доверия.

Политический эксперт Севим Дагделен также приветствовала предложение Путина. В то же время она добавила, что политическая сила не имеет депутатов в бундестаге и не может повлиять на оценку Берлина.

В Германии поддержали важное предложение Путина

Уже через несколько дней стало известно, что немецкие депутаты поддержали идею президента России о посредничестве на переговорах Москвы и Евросоюза экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. В беседе с изданием Spiegel депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер сделал новое заявление.

Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шредер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности Ральф Штегнер депутат от Социал-демократической партии Германии

По его мнению, если Европейский союз (ЕС) хочет оказаться за столом переговоров, то стоит воспользоваться каждым шансом. В том числе тем, что предоставляет Россия.

Как считает экс-председатель партии СДПГ Рольф Мютцених, Европа должна рассмотреть кандидатуру Шредера. Но в то же время надо сосредоточиться и на более раннем предложении главы Евросовета Антониу Кошта о диалоге с Москвой.

Какие альтернативные предложения по переговорщикам озвучили в России?

Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт прокомментировал сообщение о предложенном переговорщике с Россией от Европы. Он заявил, что делегация ЕС в лице действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера республики Герхарда Шредера могла бы эффективно представлять Европу в переговорах с Москвой.

При этом политолог назвал и другие возможные кандидатуры переговорщиков с Россией. Райнхардт видит потенциал в экс-премьере Венгрии Викторе Орбане, экс-премьере Италии и председателе Еврокомиссии Романо Проди, а также в Папе Римском Льве XIV.

Каждого из предложенных Райнхардт описал как способных вести диалог с Москвой. В частности, он объяснил, что Орбан мог бы использовать свою прежнюю риторику и созидательный настрой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а Проди отличает от остальных безупречная репутация как политика и его прагматичный и конструктивный подход к отношениям с Россией. А выдвижение в качестве переговорщика Папы Римского Льва XIV стало бы логичным продолжением политики предыдущего Папы Франциска и соответствовало бы ценностям Ватикана.

РИА Новости незадолго до этого сообщало, что лидеры стран ЕС могут обсудить возможные переговоры с Путиным в ходе саммита. Он состоится в июне.