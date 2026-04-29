Возможные отключения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
СМИ: в Москве отключат интернет на несколько дней в мае. Что известно
Мобильный интернет в Москве могут начать ограничивать 5, 7 и 9 мая, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в телеком-отрасли. Собеседники издания связывают это с мерами безопасности: 7 мая в столице пройдет репетиция Парада Победы, а 9 мая — само торжество.
Ранее стало известно, что парад в этот раз проведут без военной техники — ради «минимизации опасности» на фоне террористической угрозы.
При этом точный масштаб возможных отключений пока не определили.
В начале марта мобильный интернет в Москве уже отключали более чем на полторы недели, отметило издание. Ограничения сняли только 24 марта.
За это время столичный бизнес, по некоторым оценкам экспертов IT-рынка, потерял от 3 до 5 млрд рублей — сильнее всего пострадали службы такси, каршеринг и курьеры.
Белые списки в Москве
В середине марта СМИ сообщили, что в московском метро и на улицах интернет начал работать по «белым спискам».
Это перечень социально значимых сайтов и приложений, которые открываются на смартфонах даже при отключении мобильного интернета. С помощью технологии глубокого анализа трафика (DPI) операторы пропускают запросы только к ресурсам из этого списка.
Ограничения касаются только 4G и LTE — через домашний или публичный Wi-Fi все сайты загружаются в обычном режиме.
23 апреля Минцифры в очередной раз расширило перечень ресурсов, работающих во время отключений интернета.
Пользователям стали доступны сайты клиники «Медси» и «Мать и дитя», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», службы доставки «Достависта» и «Додо пицца» и некоторые другие сервисы. Всего их сейчас более 500.
Позиция Кремля
Владимир Путин впервые высказался об ограничениях в работе сети 23 апреля. Президент подчеркнул: в случае террористической угрозы безопасность людей всегда будет в приоритете.
Глава государства поручил Минцифры и силовикам сделать так, чтобы «Госуслуги», платежные системы и запись к врачу работали бесперебойно даже во время базовых ограничений.
Также президент объяснял, почему заранее об отключениях людям не сообщают.
Преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже уточнил, что работа интернета в России станет полностью нормальной, как только исчезнет необходимость в особых мерах безопасности.
В воздухе над Туапсе нашли опасное вещество. Что происходит в городе, где горит нефтезавод
В воздухе над Туапсе нашли небольшое превышение бензола. В Роспотребнадзоре отметили, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего пожара на нефтеперерабатывающем заводе 20 апреля.
Первый раз дроны атаковали Туапсе 16 апреля. Погибли два ребенка, двое взрослых пострадали. После налета в море рядом с городом-курортом образовалось нефтяное пятно.
Вторая атака случилась 20 апреля. После нее в морском порту начался пожар, который тушили несколько суток, а над городом прошел «черный дождь».
Новая атака случилась 28 апреля. После нее на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Нефть вылилась на одну из улиц. В городе ввели режим ЧС регионального уровня.
Однако горожанам, особенно тем, кто живет рядом с нефтезаводом, посоветовали реже выходить на воздух, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, а на улице носить маску.
Бензол относится к веществам II класса опасности. Туда входят сильно опасные для здоровья соединения.
Это и токсичное вещество, и канцероген, рассказал к. х. н., доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В первую очередь он влияет на центральную нервную систему, печень, почки, мозг. Причем это происходит не только при дыхании, но и, например, при попадании на кожу.
Если содержание бензола в воздухе превышено в 2–4 раза, опасности нет. Если в 10 и больше, то это уже может быть критично.
Глава Роспотребнадзора заявила, что для людей рисков из-за пожара на НПЗ нет. По словам Анны Поповой, ведомство «плотно» держит ситуацию под контролем.
На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано.
Пожар на нефтебазе локализовали. На помощь местным спасателям и пожарным приехали коллеги из ближайших районов Кубани.
убирают сам Туапсе и береговую линию
В местах, которые загрязнены больше всего, используют тяжелую технику.
Не все люди, которые жили рядом с горящей нефтебазой пока вернулись домой. Накануне их эвакуировали. Пока 70 человек остаются в гостинице.
Жителям вернули воду. Из-за пожара на территории завода накануне вышла из строя насосная станция. Из-за этого несколько улиц остались без водоснабжения. Днем 29 апреля власти Туапсе сообщили, что восстановили его.
Однако пока не во всех домах есть электричество.
Примерно 130 потребителей на одной из улиц пока остаются без электроснабжения, сообщил мэр Туапсе Сергей Бойко.
Что еще важно: предотвращенные теракты в Крыму, «черный дождь» над Пермью и рекордное снижение уровня ВИЧ
Россиянин готовил теракты в Крыму по заданию Киева. Его целями были объекты газо- и электроснабжения республики, а также высокопоставленный руководитель одной из правоохранительных структур региона, сообщила ФСБ.
Украинские спецслужбы завербовали его в 2025 году. По их указанию он фотографировал и снимал на видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты критической инфраструктуры.
Мужчина арестован. При обыске у него нашли самодельную бомбу и детали для сборки еще двух взрывных устройств.
Над Пермью прошел «черный дождь» после атаки ВСУ. Украинский дрон прилетел на одну из промышленных площадок региона, который находится в 2000 км от украинской границы. Там начался пожар. После этого небо над городом заволокло густым черным дымом. Жители пожаловались на «черный дождь», который оставил темные следы на одежде, коже и машинах.
Уровень заболеваемости ВИЧ в России снизился до исторического минимума. С 2016 года, когда в стране запустили первый этап государственной стратегии противодействия распространению инфекции, показатель упал в два раза, сообщил Минздрав.
столько новых случаев ВИЧ зарегистрировали в 2025 году
Это на 11% меньше, чем годом раньше. По планам властей, к 2030 году ВИЧ перестанет быть угрозой для общественного здоровья в России.
В России появится новая игорная зона. Она расположится в Майминском районе Республике Алтай. Идею уже одобрил Совфед.
Глава региона Андрей Турчак говорил, что казино расположатся на четко очерченной территории, за которой установят жесткий госконтроль.
Эти деньги хотят направлять на решение социальных вопросов.
Эти деньги хотят направлять на решение социальных вопросов.
Что еще интересно: 200 сгоревших щенков, запрет врачам на нейронку и Mercedes Киркорова
В Нижнем Новгороде при пожаре в надворной постройке заживо сгорели 200 щенков. Заводчица отапливала помещение старой печкой без заслонки. Угли упали на пол, и огонь быстро спалил все здание на 50 «квадратов».
Хозяйка разводила чихуахуа, шпицев и бульдогов. Спасти бедолаг не удалось. В МЧС подтвердили, что пожар мог начаться именно из-за печи.
Врачи Нижегородской области ставили пациентам диагнозы с помощью ChatGPT. Местный Минздрав обратил внимание, что на портале «Госуслуги» начали появляться медицинские заключения с типичным нейросетевым подчерком.
Например, в документах встречались эмодзи.
Нейросетями для работы регулярно пользовались около 20% медиков. Власти региона быстро все это дело врачам запретили.
Старый микроавтобус Mercedes Филиппа Киркорова продают миллиард рублей. Модель Viano Extra Long 2008 года выпуска появилась на сайте Auto.ru.
Машина сменила уже четверых владельцев и проехала более 170 тысяч километров. Автор объявления просит относиться к лоту «серьезно и с уважением» из-за уникальности и истории автомобиля.
Сам поп-король пересел на отечественный лимузин Aurus Senat Long.