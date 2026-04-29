Возможные отключения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля

Мобильный интернет в Москве могут начать ограничивать 5, 7 и 9 мая , сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в телеком-отрасли. Собеседники издания связывают это с мерами безопасности: 7 мая в столице пройдет репетиция Парада Победы, а 9 мая — само торжество.

Ранее стало известно, что парад в этот раз проведут без военной техники — ради «минимизации опасности» на фоне террористической угрозы.

При этом точный масштаб возможных отключений пока не определили.

В начале марта мобильный интернет в Москве уже отключали более чем на полторы недели, отметило издание. Ограничения сняли только 24 марта.