Второй за сутки удар по Запорожской АЭС, победа российской гимнастки и шишечный ажиотаж Главное за 31 мая
ВСУ ударили по Запорожской АЭС. Это вторая атака за сутки
Украинская армия атаковала транспортный цех Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре.
«В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет», — сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Объект работу не прекращал.
Сотрудники станции отметили, что ВСУ в последние месяцы не раз били не только по зданию цеха, но и по автобусам, которые перевозят специалистов ЗАЭС.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Он предупредил, что из-за ударов может произойти ядерная авария.
Это второй удар по ЗАЭС со стороны украинской армии за сутки. Предыдущий ВСУ нанесли вечером 30 мая — беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. Он пробил стену, но не повредил оборудование.
Управлялся дрон по оптоволокну — специалисты МАГАТЭ нашли на земле обгоревшие остатки оптического кабеля.
При этом уровень радиации после удара не повысился, заявляли в МАГАТЭ.
Реакция России на удары по ЗАЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что это была первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, и заявил, что ВСУ перешли «границы здравого смысла».
Высказались и в Совете безопасности России.
В случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. <...> Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт.
Армения заявила, что пока не хочет покидать ЕАЭС
Власти Армении пока не обсуждают вопрос выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
У нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты — мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент.
Так он ответил на вопрос, подсчитывал ли Ереван возможный ущерб экономике в случае выхода из ЕАЭС.
Григорян добавил, что в Армении сделают выбор между ЕАЭС и Евросоюзом, когда «вопрос встанет ребром».
Также 31 мая о кризисе в отношениях между Ереваном и ЕАЭС высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине. (…) На Украине все ровно так начиналось. Вы это помните.
Ранее об этом говорил и президент России Владимир Путин. Он напомнил, что украинский кризис начался с попыток Киева вступить в ЕС. Российский лидер также отмечал, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ:
- к соглашениям о свободной торговле;
- облегченным требованиям к автоперевозчикам;
- облегченной форме получения рабочих патентов;
- низким ценам на топливо.
По словам Путина, все это обойдется Армении в 14% ВВП.
В отношениях между Россией и Арменией наблюдается разлад из-за сближения Еревана с ЕС и заморозки членства страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году.
Кроме того, в мае 2026-го Ереван посетил президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с премьером Армении Николом Пашиняном и во время своей речи угрожал ударить по параду Победы в Москве.
Что еще важно: ООН на грани банкротства, победа российской гимнастки на ЧЕ и открытие пляжей в Анапе
Организация Объединенных Наций (ООН) может стать банкротом, пишет газета The Wall Street Journal. Это произошло, потому что США и Китай перестали вносить платежи, а траты ООН зависят от денег этих двух стран на 42%. Вашингтон просрочил платежи на $4 млрд, а Пекин — на $455 млн.
Из-за проблем с деньгами ООН пришлось даже отключить эскалаторы в своей штаб-квартире в Нью-Йорке.
Сейчас организация сокращает расходы. Она уже закрыла часть офисов и упразднила 3 тыс. должностей секретариата.
Российская гимнастка София Ильтерякова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Она заняла первое место в упражнениях с обручем, набрав 29,900 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (29,800), а третье — итальянка София Раффаэли (29,500).
В Анапе впервые откроют часть пляжей, которые были в опасной зоне из-за разлива мазута, сообщила глава города Светлана Маслова.
С 1 июня отдыхающие смогут посетить ограниченный участок побережья: 1 км в Витязево — 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».
На остальных пляжах будут разрешать купаться по мере их очистки, уточнила мэр.
Разлив мазута в Черном море произошел еще в декабре 2024 года. Тогда в акватории столкнулись два нефтяных танкера, которые перевозили 9 тыс. т мазута. Часть топлива попала на побережье.
МВД опубликовало популярные у мошенников слова. Преступники активно пользуются словарем из несуществующих терминов, чтобы втереться в доверие к жертвам. Чаще всего они используют такие словосочетания, как:
- «безопасный счет»;
- «дистанционный обыск»;
- «декларация наличных средств»;
- «зеркальный кредит»;
- «спец. ячейка Центробанка»;
- «верификационный депозит»;
- «гарантийный платеж»;
- «встречный перевод» и др.
В полиции просят россиян не вестись на подобные уловки. Все эти термины — вымышленные, и реальные специалисты их не используют.
Что еще интересно: исторический рекорд Канье Уэста, новая медаль сына Кадырова и шишечный ажиотаж
Рэпер Канье Уэст установил исторический рекорд по числу зрителей на стадионном концерте. Выступление прошло на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле.
зрителей пришло на концерт Канье Уэста в Турции
Предыдущий рекорд посещаемости — 111 тысяч человек — принадлежал британской группе Coldplay.
Сын главы Чечни Адам Кадыров получил медаль за вклад в проведение специальной военной операции (СВО). Награду секретарю Совбеза республики вручил генерал-майор Павел Козаев. По словам замглавы правительства Чечни Ахмеда Дудаева, медаль Кадыров-младший получил за то, что курирует подготовку военных при Российском университете спецназа.
Россияне стали массово зарабатывать на продаже шишек, пишут СМИ. «Шишечный бум» наблюдается в ХМАО, на Алтае, в Томской области и других таежных регионах. Люди якобы даже берут отпуска, чтобы неделями собирать шишки в лесу, а затем продавать их, зарабатывая по 2–3 тыс. рублей за мешок. При этом очищенный кедр может стоить до 20 тыс. в зависимости от сорта и веса, отмечают журналисты.
На сборщиков жалуются лесники: люди часто бьют по деревьям, чтобы стрясти больше шишек, из-за чего кедры потом хуже плодоносят.