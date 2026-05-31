Второй за сутки удар по Запорожской АЭС, победа российской гимнастки и шишечный ажиотаж Главное за 31 мая

Объект работу не прекращал.

Сотрудники станции отметили, что ВСУ в последние месяцы не раз били не только по зданию цеха, но и по автобусам, которые перевозят специалистов ЗАЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Он предупредил, что из-за ударов может произойти ядерная авария .

Это второй удар по ЗАЭС со стороны украинской армии за сутки. Предыдущий ВСУ нанесли вечером 30 мая — беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС. Он пробил стену, но не повредил оборудование.

Управлялся дрон по оптоволокну — специалисты МАГАТЭ нашли на земле обгоревшие остатки оптического кабеля.