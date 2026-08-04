Он добавил, что в таких условиях СВО все больше напоминает антитеррористическую операцию.

В конце июня Зеленский уже согласовал первую «40-дневную операцию СБУ». О ее результатах высказался депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что Киев наносит удары по России, но ему нечем закрывать российские прорывы на линии боевого соприкосновения. Только за июль Украина потеряла около 850 квадратных километров и ряд стратегических объектов, включая Константиновку. Ответные действия России привели к дефициту ПВО на Украине, при этом военные старались минимизировать ущерб для гражданского населения, подчеркнул парламентарий.

А российский генерал Виктор Водолацкий считает, что план киевского политика попросту провалился. Он отметил, что «наши системы ПВО сработали очень эффективно», уничтожив тысячи беспилотников.

В Госдуме назвали условие прекращения атак ВСУ на гражданские объекты . Это случится только после силового ответа Западу, заявил депутат Андрей Колесник в беседе с «Абзацем». По его мнению, необходимо увеличить число спецслужб, которые займутся выявлением платформ для ударов дронов — включая морские и воздушные.

Колесник также призвал к жестким мерам против стран, поставляющих оружие Киеву.