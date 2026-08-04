Главное за 4 августа. Украина угрожает новыми «операциями», в Севастополе произошла стрельба, а российские маркетплейсы откроют склады в Казахстане
Зеленский утвердил новые операции СБУ, а в России заявили о провале его «40-дневного плана»
Зеленский согласовал новые «операции» СБУ против России, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Он также поручил очистить ведомство «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».
На новость о новых «операциях» отреагировали в Госдуме.
Они надеются на то, что такого рода террор будет сеять сложные настроения в России <...>. В этом всегда был смысл любых террористических действий и акций.
Он добавил, что в таких условиях СВО все больше напоминает антитеррористическую операцию.
В конце июня Зеленский уже согласовал первую «40-дневную операцию СБУ». О ее результатах высказался депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что Киев наносит удары по России, но ему нечем закрывать российские прорывы на линии боевого соприкосновения. Только за июль Украина потеряла около 850 квадратных километров и ряд стратегических объектов, включая Константиновку. Ответные действия России привели к дефициту ПВО на Украине, при этом военные старались минимизировать ущерб для гражданского населения, подчеркнул парламентарий.
А российский генерал Виктор Водолацкий считает, что план киевского политика попросту провалился. Он отметил, что «наши системы ПВО сработали очень эффективно», уничтожив тысячи беспилотников.
В Госдуме назвали условие прекращения атак ВСУ на гражданские объекты. Это случится только после силового ответа Западу, заявил депутат Андрей Колесник в беседе с «Абзацем». По его мнению, необходимо увеличить число спецслужб, которые займутся выявлением платформ для ударов дронов — включая морские и воздушные.
Колесник также призвал к жестким мерам против стран, поставляющих оружие Киеву.
Иначе мы просто доведем до того, что они нарастят на своей территории военный потенциал, и нашим воинам будет значительно труднее, а потери станут намного больше.
Военный напал на сослуживцев и мирных жителей в Севастополе. Есть погибшие
Российский военнослужащий открыл огонь по другим солдатам и жителям села Хмельницкое в Севастополе. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, один из сослуживцев нападавшего погиб, а еще один был ранен. Среди мирных жителей погибли трое — двое мужчин 71 года и 59 лет и женщина 64 лет. Еще трое получили ранения.
Очевидцы сообщали, что после стрельбы военный убежал в лес. В Сети публиковали его фотографию и имя — Максим А., эту информацию подхватили СМИ. Но официально достоверность этой информации власти или силовые структуры не подтверждали.
По словам другой очевидицы, преступник не только стрелял, но и пустил в ход нож, когда другое оружие у него отобрал местный житель.
Развожаев уточнил, что мужчину уже задержали. Причины нападения сейчас выясняют следователи.
Криптовалюта стала имуществом, а цены на продукты — прозрачными. Какие законы подписал Путин
Президент подписал закон о мониторинге цен на продовольствие по всей цепочке их движения — от производителя до магазина. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.
По закону:
— правительство сможет утвердить перечень ведомств, которые получат доступ к данным ФНС о компаниях и предпринимателях, занятых в сфере оборота продуктов;
— уполномоченные органы получат доступ к налоговым декларациям, бухгалтерской отчетности и другим документам.
Это позволит анализировать объемы продаж, доходы и расходы, а также отслеживать движение стоимости товаров на всех этапах. Система нужна, чтобы вовремя понимать, почему резко дорожают продукты, и видеть, как формируется конечная цена в магазине.
Все данные будут использовать в рамках коммерческой тайны — разглашать их запрещено, кроме случаев, прописанных в налоговом законодательстве.
В России легализовали обращение криптовалют. Президент подписал закон, который признает цифровые валюты имуществом. Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь криптовалюта получает судебную защиту — независимо от того, была ли она задекларирована. Граждане смогут легально инвестировать в цифровые активы на биржах, пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний. Регулировать и контролировать эту сферу будет Центробанк.
Конфликт США и Ирана: дефицит ракет, переговоры через посредников и ущерб для нефтерынка
За пять месяцев противостояния с Ираном США практически полностью израсходовали запас высокоточных ракет ATACMS и значительную часть новых PrSM, сообщает Reuters. Все из-за того, что власти избегали бомбардировок с использованием пилотируемой авиации, чтобы не рисковать. В Пентагоне, впрочем, заверили, что армия остается «самой мощной в мире» и располагает всем необходимым для выполнения задач.
Прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном пока не запланированы. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед Аль-Ансари. Стороны обмениваются проектами мирного соглашения через посредников — процесс находится на продвинутой стадии.
В настоящее время эти усилия находятся на весьма продвинутой стадии, и мы работаем со всеми участниками в этом направлении.
Ранее главы МИД России и Катара призвали США и Иран прекратить боевые действия и вернуться к переговорам на основе «Исламабадского меморандума», подписанного в июне.
При этом война в Иране и перекрытие Ормузского пролива уже серьезно повлияли на мировой нефтерынок, говорится в отчетности Saudi Artamco за первое полугодие. Из-за перекрытия маршрута рынок потерял 2,6 миллиарда баррелей поставок. Часть объемов удалось компенсировать через порт Янбу и стратегические запасы.
В Saudi Aramco оценили ущерб в 1,8 миллиарда баррелей жидких углеводородов с начала марта. Аналитики прогнозируют, что добыча на Ближнем Востоке восстановится не раньше следующего года.
Что еще важно: война хакеров против России, отмена лимитов на топливо, будущий раздел Украины и другое
Хакеры из группировки Rare Werewolf вели инфовойну против России при помощи фейков, считают эксперты центра безопасности Positive Technologies. По их данным, преступники распространяли ложные данные через десятки сайтов и Telegram-каналов.
Чаще всего они публиковали фальшивые новости. Иногда — пытались выяснить личную информацию сотрудников организаций. Аналитики предполагают, что хакеры готовили атаки на конкретных людей.
Курс доллара к рублю превысил 81 рубль впервые с апреля 2026 года. Котировки валюты достигали 81,11 рубля к 13:21 мск. Евро росло до 93,3 рубля, а юань превысил 12 рублей — впервые за пять месяцев.
«Газпром нефть» отменила лимиты на топливо на своей сети автозаправок в 13 регионах России. Заправиться без ограничений можно на АЗС сети в:
— Москве;
- Санкт-Петербурге
- Ленобласти;
- Омской области;
- Подмосковье;
- Ярославской области;
- Нижегородской области;
- Владимирской области;
- Вологодской области;
- Кемеровской области;
- Краснодарском крае;
- Чувашии;
- Татарстане.
Залить топливо можно не только в бак машины, но и в канистру.
На Западе считают, что слова Путина о распаде Украины становятся реальностью. Раздел страны на восточную и западную уже почти стал реальностью, пишет сербская газета «Политика». По мнению журналистов, восточная часть Украины «точно перейдет под управление Москвы». Западную же будут делить между собой Польша, Румыния и Венгрия.
В Самарской области почти полностью сгорел склад российского маркетплейса. Выгорело 160 тысяч «квадратов» из 180 тысяч, сообщил врио главы Минпромторга региона Денис Гурков.
Целым остался только комплекс администрации, а все товары были уничтожены.
Самарский склад загорелся 2 августа после атаки ВСУ. Пожар тушили более 260 спасателей и 72 единицы техники. Из помещения эвакуировали 710 человек, никто не пострадал.
Wildberries построит новые склады в Казахстане. Они появятся в Астане и Алма-Ате, а их суммарная площадь достигнет 260 тыс. кв. м, рассказал министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев. Открыть их могут уже в I квартале 2027 года. Шаккалиев уточнил, что строят склады уже несколько лет.
В МИД РФ также заявили, что Москва и Астана начали интеграцию маркетплейсов друг друга еще до атак Киева на склады. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Галузин.
"Еще до всех событий, еще до всех этих варварских действий киевского режима, в том числе в нашей экономической повестке находился и находится вопрос интеграции наших маркетплейсов", — сказал он.
Он напомнил, что на WB и Ozon зарегистрированы сотни тысяч поставщиков из Казахстана, а диалог в этой сфере страны ведут до сих пор.
В Крыму задержали мужчину, печатавшего на 3D-принтере детали для дронов ВСУ, сообщили в ФСБ. У него изъяли 22 дрона, четыре 3D-принтера и более 200 комплектующих.
Мужчину завербовали через Telegram. Он передавал украинской стороне данные о передвижении военной техники и дислокации российских подразделений в Крыму. Также он собирал дроны, в том числе оборудованные для сброса боеприпасов. Задержанного обвиняют в госизмене.
В Белоруссии экс-солиста «Ляписа Трубецкого» заочно осудили на четыре года. Сергея Михалка признали виновным в публичном оскорблении президента и возбуждении социальной вражды. Прокуратура поддержала обвинение, суд вынес приговор на основе представленных доказательств.
Apple объяснила временное исчезновение Telegram из App Store. Оказывается, это сделали из-за обнаруженного контента, нарушающего правила о запрете материалов с сексуальной эксплуатацией детей. Telegram вернули в App Store после того, как разработчик оперативно удалил запрещенный контент и заблокировал пользователя, сообщает Bloomberg.
Что еще интересно: суды за печеньку и небывалый интерес к Гомеру
Российского блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии и штрафу в миллион рублей. По версии следствия, в 2019—2021 годах он недоплатил налогов более 170 миллионов рублей. А позже Гасанов легализовал часть средств через продажу квартиры в «Москва-Сити» за 68 миллионов рублей.
Как пишет Mash, покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с печеньем вместо денег. Сейчас блогер находится за границей и объявлен в международный розыск. Свою вину он не признает.
После премьеры «Одиссеи» Нолана продажи книги Гомера в России выросли в 3,5 раза. А если быть точнее, на целых 254%, показало исследование «Мегафона» и сети «Читай-город». За лето интерес к произведению в целом вырос втрое, а продажи всех книг древнегреческого поэта увеличились на 125%. И все это после выхода нашумевшего фильма Кристофера Нолана.