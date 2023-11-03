«Переродиться на глазах у миллионов» Новый сезон шоу «Суперстар!» стартует на НТВ. Чем он удивит зрителей?

В первую субботу ноября в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона уже полюбившегося многим шоу «Суперстар!». Стало известно, кто на этот раз будет принимать участие в шоу, а кто — выбирать главную звезду четвертого сезона. Подробности — в материале «Ленты.ру».

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4 ноября в 20:20 на НТВ стартует четвертый сезона музыкального шоу «Суперстар!». За звание «суперстара» по традиции будут бороться 10 артистов, которые были особенно популярны в 80-90-е и нулевые.

Оценивать их, как всегда, будет звездное жюри. На этот раз ими стали ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ и известный музыкальный критик Сергей Соседов, ведущая программ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева, заслуженная артистка Российской Федерации певица Наташа Королева, а также популярный эстрадный певец Стас Пьеха.

Звездное жюри

«Мне очень нравится состав жюри шоу "Суперстар!" в этом году. Лера Кудрявцева — большой профессионал, прекрасный человек и друг. Сергей Соседов — бесконечный источник радости, кладезь информации и человек, дающий огромный диапазон эмоций. А Наташа Королева добавила именно тех красок, которых так не хватало: простых девичьих, местами веселых, местами откровенных, местами народных», — отметил Пьеха.

Лера Кудрявцева, как Стас Пьеха и Сергей Соседов, уже ранее принимала участие в шоу в качестве жюри. Она рассказала, что в новом сезоне ее стиль не поменялся:

В новом сезоне «Суперстар!» мой стиль судейства не изменится, потому что то, что делается искренне и от чистого сердца, нельзя переделать. Знаю, что некоторые телезрители и даже участники считают меня строгой, но это не так Лера Кудрявцева

«Я очень люблю всех наших артистов, от всей души считаю их яркими, талантливыми и неповторимыми, но "Суперстар!" — это в первую очередь конкурс. А конкурс подразумевает оценки, победителей и проигравших. Как бы нам ни хотелось, но каждую неделю мы вынуждены будем прощаться с одним из участников, таковы правила. И я всегда честно говорю о своих ощущениях. Если что-то не получилось, то не скрываю, и, наоборот, если выступление вызвало "вау-эффект" — с восторгом делюсь своими чувствами», — рассказала Лера Кудрявцева

Фото: пресс-служба НТВ

Наташа Королева, которую в этом сезоне пригласил судить шоу Вадим Такменев, призналась, что хотела быть самой лояльной и мягкой в жюри, но уже после первого выпуска поняла, что важно критиковать артистов:

«Я всегда стараюсь донести до людей информацию максимально нежно, с посылом, чтобы они услышали и в следующий раз исправили, сделали лучше. Я не могу ставить низкие оценки, мне от этого как-то не по себе становится. Но, отсняв первую программу, я поняла, что надо. Со стороны всегда виднее, и порой замечания делать стоит, чтобы артист, прислушавшись к ним, с каждым разом мог улучшать свои выступления», — подчеркнула певица.

Участники, которых знает вся страна

Каждый выпуск программы, как и ранее, будет посвящен определенной теме: «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты» и другим. Система оценок также останется прежней: огонь от жюри означает два балла, фейерверк — один, пшик — ноль. Члены жюри один раз за весь сезон смогут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, участник покидает проект.

Фото: пресс-служба НТВ

Ведущими шоу «Суперстар!» останутся Вадим Такменев и популярная российская певица Лолита

В качестве участников на сцене шоу в этом сезоне выступят заслуженные артисты Российской Федерации Кай Метов, Алексей Глызин и Феликс Царикати, заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Суржикова, певцы Игорь Наджиев и Алексей Гоман, певицы Татьяна Маркова, Лика Стар и Лариса Черникова, а также солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич.

«Шоу "Суперстар!" я всегда смотрю с огромным удовольствием. И, конечно, когда мне поступило предложение принять участие в нем, я очень обрадовался и с радостью согласился. Над проектом работают специалисты высшей категории. Признаюсь, я не ожидал от себя такого исполнения некоторые песен, порой меня даже будет сложно узнать. Наше уважаемое жюри бывает объективным, а бывает и не очень. Но я смотрю на это как на шоу, ведь мы все давно состоявшиеся, самодостаточные артисты. Все эти годы я никуда не пропадал, и несмотря на то, что не появлялся на телевизионном экране, плотно гастролировал. Призываю всех смотреть шоу "Суперстар!". Уверен, вы получите колоссальное удовольствие», — рассказал о своем опыте Феликс Царикати.

«Я приняла приглашение стать участницей шоу "Суперстар!", чтобы вырасти внутри самой себя, побороть свои страхи, доказать себе в первую очередь, что Лика Стар имеет продолжение и может снова достойно стоять на большой сцене. Это невероятная возможность переродиться на глазах у многомиллионной аудитории такого масштабного проекта и раскрыть свои новые творческие образы, о которых я всегда мечтала. Пазл сложился идеально!» — поделилась впечатлениями Лика Стар.

Кай Метов и Анастасия Макаревич признались, что давно следят за шоу и были рады принять приглашение

«Скажу честно, я особо не раздумывал над приглашением Вадима Такменева принять участие в шоу "Суперстар!" и согласился, прямо не выходя из его кабинета. Во-первых, я следил за своими коллегами в предыдущих сезонах проекта. Во-вторых, конечно же, они делились со мной впечатлениями и хвалили шоу. Говорили, что очень благодарны «Суперстару!», потому что он дал им очередной толчок в жизни», — рассказал Кай Метов.

«За шоу "Суперстар!" я слежу уже давно. На мой взгляд, это уникальная возможность для артиста показать себя зрителям с новой, ранее невиданной стороны — исполнить песни, которые никогда не пел для широкой публики, попробовать себя в разных жанрах. Постановка номеров заслуживает отдельной похвалы — выступления получаются яркими и эффектными», — отметила Макаревич.

В трех сезонах проекта «Суперстар!» уже приняли участие 28 звезд российской эстрады. Победителями первого сезона стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова. Во втором сезоне главный приз получил легендарный Шура и экс-участник групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков, а в третьем сезоне победу одержала певица Ольга Зарубина.

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