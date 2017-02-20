Песков оценил шансы на встречу Путина и Лукашенко в Сочи

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшие дни не планируется из-за загруженности их графиков. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Насколько нам известно, Александр Георгиевич [Лукашенко] находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, насколько мы понимаем, графики глав государств переполнены. Но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится», — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что согласование сроков проведения Высшего Государственного совета Союзного государства продолжается.

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Отвечая на вопрос о графике Путина, Песков сообщил, что поездок в Сочи у российского президента в ближайшие дни не запланировано.

3 февраля президент Белоруссии провел семичасовую пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд резких заявлений в адрес России.

Лукашенко обвинил Москву в нарушении межгосударственного договора в связи с решением о введении пограничной зоны на границе с Белоруссией. Кроме того, он заявил, что Минск имеет право на снижение цены российского газа, а также отметил, что Белоруссия сможет обойтись без российской нефти.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что русские и белорусы «выросли в одной колыбели», и заявил, что не допустит в стране антироссийских настроений.

Высший Госсовет Союзного государства проходит раз в год поочередно в России и Белоруссии. В нем принимают участие главы государств, премьер-министры, а также члены парламентов и правительств двух стран. Последнее заседание Госсовета состоялось в Минске 25 февраля 2016 года.