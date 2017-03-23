Песков поведал об отсутствии преград для возвращения вдовы Вороненкова в Россию

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова беспрепятственно может вернуться в Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 23 марта.

«Въезд ей никто не закрывал, ей не нужно никуда обращаться [за разрешением]», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в четверг депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что существует серьезная угроза для жизни Максаковой. Он посоветовал ей просить защиты в посольстве России.

Федеральное агентство новостей опубликовало видео, на котором Максакову увозят с места убийства супруга на допрос.

Муж Максаковой, бывший депутат Госдумы был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл по Вороненкову стрельбу, когда тот вышел из отеля вместе с охранником. Предполагаемый убийца задержан, он

находится в больнице с ранением.

В начале марта Следственный комитет России объявил Вороненкова в международный розыск. Ведомство планировало привлечь его в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-парламентарий называл уголовное дело в отношении себя сфабрикованным. Он также рассказывал, что получил украинское гражданство 6 декабря 2016-го — сразу после окончания депутатских полномочий. На Украину он переехал вместе с Максаковой, также бывшим депутатом.