Оппозиция заявила о готовности к переговорам с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями. Об этом пишет ТАСС.

«Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков», — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.

19 августа созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, он собирается добиваться проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело, орган признали неконституционным.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».