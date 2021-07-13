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В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек

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Фото: Pixabay
В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек

В Белоруссии были задержаны фигуранты всех вскрытых «спящих» террористических ячеек, которые управлялись из-за границы, об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на заявление Комитета государственной безопасности, трансляция велась на YouTube.

«Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», — заявил телеведущий.

Отмечается, что одно из дел — это попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области, второе — намерение подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке под Минском. Третий эпизод связан с покушением на журналиста белорусского гостелеканала Григория Азаренка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались спецслужбами с целью свержения власти. Они маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.

Белорусский лидер обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву. Он сообщил, что поручил полностью перекрыть границу с Украиной.

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